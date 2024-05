Laura Escanes, el drama de una mujer enjaulada: “He sido demasiado generosa”

Laura Escanes ha demostrado por activa y por pasiva que vive a otro ritmo, sin parar y dándolo todo. No contempla la vida sin retos, sin salir de su zona de confort o sin sus nuevos proyectos que están por venir. Este jueves ha concedido una entrevista para la revista “Elle” donde se abre como nunca y no deja nada en el tintero, pero destacando que ella es la protagonista de su vida.

A sus 28 años ha tachado muchas líneas de su lista de cosas pendientes: se ha casado, ha tenido una hija, se ha divorciado, ha sido la presentadora de un podcast y de un programa de televisión y hasta ha presentado las Campanadas, que tiemble la Pedroche. Sin embargo, no han sido pocas las cosas a las que ha tenido que renunciar, principalmente por amor a sus parejas, amigos o familiares: “He renunciado a tiempo para mí, el tiempo es el que hay y lo divides con las personas que quieres o con tu pareja. Con invertir el tiempo con la gente que quieres estás renunciando a muchas cosas a nivel personal”.

Sin embargo, no se puede decir que no se arrepienta de todo lo que ha dado a otras personas, que luego terminaron en decepción. “No me he sentido utilizada. Luego lo ves con distancia y sientes que he sido demasiado generosa”, indicaba la influencer antes de añadir que “confío muy rápido y me entrego al 200% sin saber muy bien a donde va a ir. Muchas veces luego te llevas un chasco o te arrepientes un poco de haber dado tanto”.

En este mismo sentido, en el de las relaciones, Laura reconoce aquello por lo que nunca estará dispuesta a pasar: su mayor “red flag”. Y es que para ella la libertad de crecer y aprender son muy importantes, pero sin olvidarse de su lugar. La influencer se considera una persona muy válida que ha sido capaz de llevar a cabo grandes logros, por lo que exige su papel protagonista en su propia historia. “Sin ser protagonista de la otra persona, pero tampoco que de repente me vea como si no existiera”.

Durante los últimos meses han sido varias las ocasiones en las que Laura sorprendía a sus seguidores con algunos detalles del rodaje de “La Travessa”, que en esta segunda edición se llamará “Expedición Mediterráneo”. Inmersa en sus proyectos la influencer desvela que ahora está experimentando el amor propio: “Estoy descubriendo una nueva Laura, intento aprender de todo, nutrirme de la gente que tengo a mi alrededor (...) Estoy enfocada en lo que me apetece y me hace feliz”. Lo cierto es que este proceso al autoconocimiento no ha sido sencillo. La propia Laura reconocía que le había costado mucho salir del bucle autodestructivo en el que no reconocía ninguno de sus méritos, pero ahora su relación parece haber mejorado: “Estoy aceptándome mucho y no me culpo”.