Laura Escanes habla por primera vez de su aborto

Hay pocas influencers que acepten responder con gusto a buena parte de las preguntas que le lanzan sus seguidores, y Laura Escanes es una de ellas. La joven considera a su comunidad de fans su familia y siempre intenta tener con ellos un trato lo más cercano posible. En público se ha sincerado sobre aspectos tan personales como su ruptura con Risto Mejide, el cuidado de su hija Roma o su relación con Álvaro de Luna, con el que espera vivir una historia de amor “para siempre”.

Ahora, la catalana se ha decidido a enfrentarse a uno de los tabúes más incómodos para las mujeres y ha revelado ante sus seguidores que sufrió un aborto: “Una vez”. Laura Escanes no ha entrado en muchos más detalles ni ha explicado si se trató de un proceso natural o de una decisión que tomó, ejerciendo su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y vida.

Es la primera vez que Laura Escanes se sincera sobre este episodio, pero lo cierto es que la creadora de contenido ya se quejó en su día de las personas que preguntaban constantemente si quería tener otro hijo además de Roma, ajenas a la situación por la que puede estar pasando cada madre: “En mi caso no me duele, pero ¿y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto? No sabemos la historia de los demás y es una pregunta superíntima”.

En esta ocasión, la catalana ha sido mucho más directa y no ha dejado lugar a dudas, animando a otras mujeres que se sientan preparadas a romper con este estigma que muchas veces sufren en silencio.