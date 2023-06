Laura Escanes ya está en casa: así ha sido el bonito recibimiento de su hija Roma

Laura Escanes ya está de nuevo junto a su hija Roma. La influencer, después de haber estado más de 20 días fuera grabando un reality de aventuras para TV3, ha regresado a casa y no puede estar más emocionada por reencontrarse de nuevo con su pequeña. La 'it girl' se ha estrenado como presentadora de televisión y ha vivido estos días de rodaje con mucha ilusión y emoción, aunque ha echado mucho de menos a su retoño.

Roma, la hija que tiene en común con Risto Mejide, le ha recibido con un dibujo de su nombre y han disfrutado de una tarde de juegos. Después de tanto tiempo fuera, Laura Escanes vuelve a disfrutar de los planes con su pequeña y no puede estar más feliz de estar con ella de nuevo en casa.

La influencer compartía con un emotivo post que terminaba su aventura en "La travessa", un nuevo reality para la televisión catalana de aventuras donde los aspirantes tendrán que atravesar un peligroso recorrido que pasará desde la Vall d'Aran hasta el Cap de Creusy y, quien gane, recibirá un talonario de 10.000 euros. Así se despedía de este proyecto la 'it girl en redes: "Después de 20 días grabando "La Travessa", vuelvo a casa con el corazón lleno de energía bonita. Ha sido una montaña rusa de emociones, muchos nervios, pocas horas de sueño, pero un aprendizaje que me llevo para siempre. Un equipo inmejorable, unos concursantes que lo han dado todo y más, y unos rincones preciosos que han sido un regalo. Gracias @tv3cat por contar conmigo. No puedo estar más agradecida de todo lo que he vivido y aprendido. Ganas de poder disfrutarlo y verlo todos juntos pronto".

Durante estos días que ha estado fuera, han ocurrido muchas cosas a su alrededor. La pequeña Roma conoció a Natalia Almarcha, y Risto Mejide y ella cortaron a los pocos días su relación. El publicista ha estado en el ojo del huracán mediático esta semana tras su sonada ruptura con la valenciana mientras que Laura Escanes ha estado en el punto de mira por su relación con Álvaro de Luna. Desde que la joven se marchó a a grabar "La travessa", algunas informaciones han apuntado que ambos podrían estar atravesando por una fuerte crisis sentimental.