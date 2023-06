Laura Escanes rompe su silencio sobre su actual relación con Álvaro de Luna

Laura Escanes, después de terminar la grabación del reality "La travessa", ha regresado a casa junto a su hija Roma. Tras 20 días de rodaje, la influencer ya se encuentra junto a su pequeña. La joven, durante la grabación del programa, ha estado en el punto de mira por su relación sentimental con Álvaro de Luna y muchas informaciones apuntaban que existía un distanciamiento entre ambos, asegurando casi una ruptura.

Ahora, después de unos días en casa, la 'it girl' ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre qué ocurre entre ellos. Laura Escanes ha sido muy tajante y ha confirmado que siguen juntos, a diferencia de Risto Mejide y Natalia Almarcha. La catalana, en un story de "Instagram", ha explicado los motivos por los que ya no suben contenido juntos. "Pasa que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y eso a veces implica coincidir menos... Pasa que cuando nos hemos visto, no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en redes. Pasa que cada uno decide qué publicar y qué no... Aunque parezca mentira... Y a veces, los titulares que hemos leído hace que tengamos menos ganas de publicar algo. Entiendo que en el momento que se hace pública una relación haya interés en saber cosas, pero de verdad... A veces disfrutar las cosas sin más y sin publicar es muy necesario. A veces cuesta más publicar por estas cosas, no quiero sentir esta presión", confesaba la joven en una historia de su red social.

A continuación, ha compartido otra historia desvelado lo que más ha echado de menos en esta aventura de "La travessa". "A Roma, a Álvaro, a mis amigas, mis rutinas y mi casa. Cocinas cosas con la Thermomix, ver series, y quedarme dormida en el sofá, dormir sin despertador... Pero también echo de menos ahora una ruta por la montaña y descubrir sitios maravillosos", ha revelado Laura Escanes, confirmando de nuevo que entre ella y Álvaro de Luna no han roto ni están atravesando ninguna crisis sentimental.

Después de la inesperada ruptura entre Risto y su nueva pareja, todos los ojos se pusieron también en Laura Escanes y Álvaro de Luna y comenzaron a surgir muchas teorías sobre ambos. Pero todo han quedado en rumores y parece ser que su romance sigue viento en popa a toda vela.