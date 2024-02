Lely Céspedes denuncia a su ex, Ernesto Neyra, por impago de pensiones

La situación económica de Lely Céspedes, la ex mujer de Ernesto Neyra , es desesperada. Con un trabajo inestable como teleoperadora, apenas tiene recursos para sacar adelante a sus hijos. "He tenido que denunciar a Ernesto porque no me ha pagado ni un euro durante los últimos ocho meses. Si no regulariza la situación puede volver de nuevo a prisión. Y no me gustaría llegar a ese extremo, pero, si no queda más remedio..."

¿Tiene contacto con vuestros hijos?

Lleva meses desaparecido, incluso ni en Navidad ni en Reyes se puso en contacto con los chicos. Se ha despreocupado totalmente de ellos.

Pero si dijo que uno de los chavales quería irse a vivir con él y estaba encantado con esa posibilidad.

Todos viven conmigo. Pasamos por una situación angustiosa, no paro de llorar, y muchos días no me cuesta más remedio que ir a un banco de alimentos para que nos den comida.

Ahora trabaja como teleoperadora.

Pero es muy inestable, es una empresa que ha hecho un ERE y va pagando poco a poco. Unas veces me dan doscientos, otras trescientos. ¿Se puede salir adelante así?

¿Ninguno de sus hijos trabaja?

El mayor trabaja los fines de semana para pagarse los estudios. Pero gana muy poco dinero. Le repito que nuestra situación es muy precaria… Mis hijos están saliendo adelante por mi, su padre no aporta nada ni para su educación ni para su manutención. Es que ni cien euros al mes… les está haciendo mucho daño a los niños.