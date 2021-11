Lely Céspedes, a lágrima viva: “Me pueden caer muchos años de cárcel”

Gente

Delito

En los últimos meses, Lely Céspedes se ha dejado caer en más una ocasión en el plató de ‘Sálvame’ para narrar algunos de los momentos más dramáticos de su vida. Su situación económica no pasaba por su mejor momento y, entre otros asuntos, aseguró que estaba a punto de ser desahuciada con sus tres hijos o que Vicente Patuel la vejaba ofreciéndole dinero a cambio de su ropa interior. Por fortuna, parecía que la vida empezaba a sonreírle cuando por fin encontró un puesto de trabajo, pero nada más lejos de la realidad. El destino ha vuelto a sorprenderla con un duro revés y ahora podría entrar en prisión.

“Me quieren meter en la cárcel. No puedo más. ¡Mis niños! Estoy metida en un lío muy grande. Levanto la cabeza del agujero y me echan tierra. Ahora que por fin había encontrado un trabajo...”, ha comenzado relatando la propia Lely Céspedes durante una conexión telefónica con el equipo de ‘Socialité', llorando a lágrima viva. La ex de Ernesto Neyra está sufriendo un evidente ataque de nervios e incluso tenía dificultades para respirar. Según he explicado, ha sufrido la traición de una amiga, que la habría involucrado en un delito del que ella no tenía ni idea.

Lely Céspedes FOTO: Mediaset

“Me han engañado. Me acusan de un delito que no he cometido. Me han engañado por ser buena gente. Me han engañado y me culpan de una cosa que no he hecho. Por inocente, por ser buena, por sacar a mi familia adelante”, ha continuado lamentando Lely Céspedes. Por lo visto se le imputa un delito de relativa gravedad, teniendo en cuenta la condena que podría acarrear: “Me piden muchos años de cárcel por algo que no he hecho”.

Lo que más preocupa a Lely Céspedes son “mis niños”, cuatro hijos que podrían quedar en una situación de vulnerabilidad si su madre finalmente entra a la cárcel. Desde el programa de María Patiño, a petición de la otrora azafata del ‘Telecupón’, han preferido no hacer público el supuesto delito que se le imputa ni la cantidad de años de prisión a los que se enfrenta.