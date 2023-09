Aitana se va de paseo por el centro de Madrid con el look más otoño y casual que vas a ver hoy

Aitana está viviendo su semana más especial con la salida de su nuevo álbum 'Alpha'. Después de verla triunfando en México, ya teníamos ganas de volver a ver a Aitana en nuestro país, antes del esperado lanzamiento de su nuevo disco 'Alpha'. Porque Aitana revolucionó a todos sus fans hace unos días al anunciar por fin la fecha de su nuevo disco, 'Alpha'. Ya está aquí. Alpha, el tercer disco de Aitana que incluye canciones como 'The Killers', 'Miamor' o 'Las Babys', con muchos mensajes a Miguel Bernardeau y a Sebastián Yatra. Un disco que llega a tiempo para el inicio de su Alpha Tour. La gira arranca el 1 de octubre en Valencia y se despide el 5 de diciembre en Madrid. Una gira que tendrá 'dress code' con un color en cada ciudad, de los cinco colores que salen en el nuevo disco. Pero de momento, nosotras nos quedamos con este traje de más de 2.4000 euros que lució Aitana en 'El Hormiguero' y con este look para pasear por el centro de Madrid, aunque no sabemos si ha querido pasar desapercibida o hacer promoción a pie de calle después de la polémica vivida con un padre de una fan que la acusaba con insultos de pasar de sus seguidoras.

Para un outfit de incógnito de un famoso, nunca puede faltar la gorra. Aunque ya decimos que nuestra sensación es que Aitana tenía ganas de dejarse ver y ser reconocida, porque con este estilismo y por el Palacio Real de Madrid, poco desapercibida iba a pasar. Para el otoño en Madrid, camiseta de manga corta blanca con texto y pantalones de tiro alto negros. Aunque no podemos ver el calzado, seguro que ha apostado por unas zapatillas blancas bastas con plataforma de esas que tanto le gustan y mini bolso en negro.

Estaremos muy pendientes de los próximos looks de promoción de Aitana en estos días antes del inicio de su gira.