Lidia Torrent, obligada a emitir un comunicado tras las últimas informaciones sobre su presunta ruptura con Jaime Astrain

Lidia Torrent y Jaime Astrain son los protagonistas de este fin de semana después de que el programa "Fiesta" anunciara su separación, después de más de 6 de relación y una hija en común. La noticia ha causado un gran revuelo mediático y ahora, la presentadora ha roto su regla de oro y ha emitido un comunicado a través de su perfil de Instagram cargando contra el espacio de Mediaset. En el vídeo, Lidia Torrent señala directamente a "Fiesta" por no haber contrastado la información y pide públicamente respeto hacia la situación y hacia su hija, de tan solo dos años.

"Bueno, grabo este story porque hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo y también pedí cierta intimidad para gestionar la relación de forma interna", comienza diciendo la presentadora en el vídeo. "Pero resulta que ayer en un programa en la que fue mi casa durante casi 10 años dieron una información bastante gorda sin contrastar, sin hablar con las personas implicadas, haciendo intuyo suposiciones solo por lo que pasaban redes sociales que, como todos sabemos las redes sociales no son el cien por cien de la realidad".

"Me parece que no está bien. No está bien hacer eso porque, para empezar, cuando alguien forma parte de la casa, creo que se le puede cuidar un poquito más. Es verdad que me llamó un redactor para preguntarme, pero también puedo tener ese espacio en el que yo no vaya contando a la prensa cada paso que da mi relación. Nunca me he escondido, nunca he jugado al gato y al ratón. La prensa siempre ha sido súper respetuosa conmigo, al igual que yo lo he sido con ellos, y si he tenido que decir algo, lo he dicho. Y si tengo que decir algo, lo diré. No pretendo esconderme, pero también creo que puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones, sin tener que estar sacando explicaciones día a día, ¿no? Entonces, puede parecer más o menos lícito eso, porque cada uno tendrá su opinión, pero lo que no es lícito es publicar una noticia así sin saber si es verdad, porque no sabes el daño que puedes hacer ni la repercusión que tiene, no sabes lo que está pasando", sentencia Lidia Torrent.

"Me dolió, además, que fuera en un programa que, me reitero, pertenece a lo que fue mi casa durante tantos años. Agradezco a los colaboradores que sí fueron muy amables con todo lo que dijeron, pero hay que tener cuidado con estas cosas. No está bien, no está bien, y hay que ser más respetuoso y más profesional en ambos aspectos. Tengo una familia, tengo una hija que cada día se entera más de las cosas, así que, por favor, seamos un poquito más generosos con eso y un poquito más conscientes, ¿no? De cuánto daño se puede hacer", finaliza sobre el asunto.

El post se ha llenado de numerosos mensajes de apoyo hacia Lidia Torrent en estos momentos, aplaudiendo cada una de sus palabras. Carmen Morales, Laura Matamoros, Mar Flores o Marwan han sido algunos de los rostros conocidos que han comentado la publicación de la presentadora.

Meses de crisis

Fue la propia Lidia la que desveló que no atravesaba su mejor momento con Jaime Astrain. Hace unas semanas, la presentadora confirmó su crisis sentimental con el modelo. "Lo único que me apetece compartir es que, tal y como se ha dicho, las parejas pasan por altibajos", señaló, explicando que "cuando estás a otras cosas, lo que pasa a tu alrededor es como un poco secundario, ahora lo que nos importa es la gestión íntima de lo nuestro".