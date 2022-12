Así serán las primeras Navidades de Lidia Torrent y Jaime Astrain como papás

El pasado 17 de octubre llegaba al mundo en un hospital madrileño la primera hija de Lidia Torrent y Jaime Astrain, Elsa; y era el influencer el encargado de desvelar la feliz noticia a través de sus redes sociales con una foto de sus manos agarrando a su bebé. “Elsa Astrain Torrent. 17-10-22″, escribía el feliz papá con un bonito mensaje de agradecimiento a su pareja y madre de su primer retoño: “Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo”.

Ahora, casi dos meses después, Lidia Torrent ha reaparecido públicamente en la presentación del espacio “España a un clic” con el encendido del árbol de Navidad de Amazon, donde ha asegurado a los medios que descarta por el momento ampliar la familia y plantearse una boda con Jaime Astrain. “Yo me llevo seis años con mi hermano y tanto tiempo no me gustaría pero ahora me apetece centrar toda mi energía en ella y disfrutarla y seguir descubriéndola y no entra en nuestros planes a corto plazo tener otro”, confiesa a Europa Press.

“Estamos con la peque a tope. Cuando nos planteemos esas cosas seguro que lo compartimos con naturalidad como todo”. Y ha aprovechado momento para destacar la faceta como padre de Jaime: “yo le había visto con su ahijada que con ella se vuelve loco, entonces sabía que cuando tuviera una hija no iba a ser menos y está con ella que se deshace”.

En cuanto a sus planes esta Navidad, Lidia desvela a dicho medio que este año “estaremos entre Barcelona y Almería para que la vean”. Además la hija de Elsa Anka tiene claro el deseo para el año que viene: “Salud para que pueda seguir disfrutando de mi hija y de mi familia, de mi trabajo, de mi pareja, de todo. Solo le pido eso, algo que suena a tópico pero que es esencial”.