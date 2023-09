La lista "maldita" de familiares vetados en la boda de Isa Pantoja

Entre los doscientos invitados a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno no estarán algunos de los familiares más cercanos de la hija de Isabel Pantoja. Ausencias comprensibles en su mayoría, como es el caso de su hermano Kiko Rivera, con el que no se habla desde hace tiempo, o el de sus primos, Alma y Manuel, con los que Asraf tuvo sus más y sus menos durante la participación de los tres en la misma edición de 'Supervivientes'. Tampoco ha recibido la invitación el tito Agustín Pantoja, enemigo irreconciliable de Isa desde su infancia. Ni Raquel Bollo, madre de los citados primos.

En cuanto a la madre de la novia, la mediática Isabel Pantoja, parece ser que no aparecerá por la finca sevillana donde tendrá lugar la ceremonia nupcial. La tonadillera apuesta más por su hermano Agustín que por sus hijos, eso queda demostrado claramente por su actitud con el uno y los otros a lo largo de los años. Si se confirma la no presencia de la artista, si veremos a una de sus grandes enemigas y persona de confianza de Isa, la ex niñera Dulce, de la que las “malas lenguas” aseguran que ha ejercido más de madre de Isa Pi que la mismísima Pantoja.



Así las cosas, el 13 de octubre, fecha señalada para la boda, es posible que veamos a otra de las primas de la contrayente, Anabel Pantoja, que se lleva muy bien tanto con Isa como con Asraf. Ya se sabe que el padrino de la novia será Jorge Javier Vázquez, y, seguramente, la madrina, la madre de Asraf. Y que parte de la familia de Beno llegará desde Marruecos e Inglaterra.