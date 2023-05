Raquel Bollo, fuera de sí, se cuela en 'Sálvame': "¿Rocío Carrasco es maltratada y yo con tres sentencias y me seguís trayendo a gente?"

Falta justo un mes para que 'Sálvame' llegue a su fin después de catorce años. En el programa han pasado muchas cosas durante todo este tiempo, pero lo sucedido en la tarde de este martes será difícil de olvidar para la audiencia.

Rocío Cortés, hija de Chiquetete, ha sido una de las invitadas del programa, siendo esta la primera vez que se sienta después de haber sido tentada en numerosas ocasiones. Su testimonio no deja precisamente bien a Raquel Bollo, llegando Cortés a asegurar, entre otras muchas cosas, que la colaboradora de 'Fiesta' entró una vez en su casa y quemó todo lo que había dentro.

Raquel Bollo luciendo un Rolex en 'Sábado Deluxe' Telecinco

A eso de las 18:55h, cinco minutos antes de terminar el programa, se escuchaban gritos por los pasillos. Y era ella, Raquel Bollo. Terelu Campos y Belén Esteban han ido en su búsqueda y se han encontrado algo que no se imaginaban. Bollo está totalmente fuera de sí, muy enfadada y dispuesta a decir lo que sea para que toda España se entere de lo que piensa y siente..

"Sois unos sinvergüenzas todos. He estado ahí quince años dando el callo... ¿Rocío Carrasco es una mujer maltratada y y yo con tres sentencias y me seguís trayendo a gente? no me vais a dejar seguir capítulo en la vida. ¿No queríais espectáculo? Pues las demandas siguen, y que no quiero que piense la gente que yo tengo la imagen que dais, lo que pasa que me estoy defendiendo defendiendo en los juzgados, porque me maltrataron mucho y vosotros me habéis seguido maltratando mucho. Me da igual Telecinco y su madre... Ya está bien, que habéis echado a colaboradores por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis", ha dicho la protagonista ante el intento de algunos colaboradores de que esta se tranquilizase.

Después de este discurso, las cámaras apuntaban hacia el plató totalmente vacío, y sin despedida ninguna, el programa ha terminado para que comenzase '25 palabras', presentado por Christian Gálvez, no sin antes convertirse el nombre de Raquel Bollo en Trending Topic en Twitter, claro.