La llamativa actitud de Íñigo Onieva tras ser preguntado por su crisis con Tamara: esta ha sido su respuesta

Tamara Falcó e Íñigo han estado en el ojo del huracán mediático toda la semana a raíz de conocerse la acalorada discusión que mantuvieron en un conocido restaurante restaurante de Madrid. Tras desvelarse esta información, la pareja decidió pasar el fin de semana separados. El empresario hizo las maletas y viajó a Baqueira Beret junto a su grupo de amigos para disfrutar de unos días de deporte en la nieva, mientras que la marquesa de Griñón se fue con Isabel Preysler y Ana Boyer a pasar unos días en familia.

A raíz de estos últimos movimientos de la pareja, comenzaron a sonar cada vez con más fuerza que podría existir una crisis sentimental entre ambos, tan solo seis meses después de pasar por el altar. Las primeras en pronunciarse sobre el asunto fueron Isabel Preysler y Carolina Molas, que negaron rotundamente que entre la pareja existiese algún tipo de tirantez. La "reina de corazones", además, insistió en que estaban "divinamente".

Ahora, ha sido el turno de Íñigo Onieva de desmentir que exista algún problema en su matrimonio. El empresario, que ha sido interceptado por la prensa a la salida de su domicilio del centro de Madrid, no ha tenido más remedio que dar la cara y responder a las preguntas de los medios. Aunque ha asegurado que "estamos magníficamente", ha llamado mucho la atención su actitud. Muy molesto y enfadado, ha sido muy cortante con los periodistas que solo intentaban hacer su trabajo después de días en el punto de mira. Algo chulesco y con cara de pocos amigos, su reacción ha sido, cuanto menos, digna de comentar.

A pesar de que Íñigo Onieva haya insistido en que todo está "magníficamente", lo cierto es que ninguno de los dos ha interactuado en sus respectivas últimas publicaciones de Instagram. Tamara Falcó no ha dado "me gusta" a las fotografías de su marido en la nieve con sus amigos y el empresario tampoco ha reaccionado a los últimos post de la socialité, gestos que podrían evidenciar que, efectivamente, no podrían estar pasando por su mejor momento sentimental. De hecho, Íñigo no dio "like" a la fotografía que colgó Ana Boyer junto a Tamara disfrutando de una tarde de chicas el pasado fin de semana.