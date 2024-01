Tú a Baqueira y yo a Puerta del Hierro: así ha sido el fin de semana separados de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Íñigo Onieva ha disfrutado de unos días en Baqueira Beret con sus amigos, justo después de desvelarse la discusión que mantuvo con Tamara Falcó en un conocido restaurante de la capital. Tras el suceso, Casualmente, el empresario decidió trasladarse a la nieve junto a su círculo más cercano y exprimir el fin de semana en la nieve sin su mujer, algo que ha llamado mucho la atención. De hecho, ha sido el propio marqués de Griñón el encargado de compartir un post en su perfil de Instagram de su expedición en los Pirineos.

Mientras tanto, Tamara Falcó ha estado en la capital junto a su familia. La socialité ha pasado el fin de semana en Puerta del Hierro con Isabel Preysler y su hermana Ana, que se encuentra en Madrid con sus hijos. La hija de Miguel Boyer incluso publicó una instantánea de ambas. "Imposible quererla más", escribió la mujer de Fernando Verdasco junto a la imagen.

Aunque Isabel Presyler y Carolina Molas han desmentido que exista algún tipo de crisis matrimonial entre la pareja a raíz de destaparse la fuerte discusión que protagonizaron en un restaurante, asegurando que están "divinamente", lo cierto es que el matrimonio podría no estar pasando por su mejor momento y hay algunas pistas que apuntan a que existe algún tipo de tirantez entre ambos.

Después de haber pasado el fin de semana separados, Tamara Falcó no ha dado "me gusta" a la última publicación de Onieva junto a sus amigos en Baqueira Beret, gesto que ha llamado mucho la atención ya que siempre le da like a todas sus fotos. Del mismo modo, Íñigo no ha interactuado con la marquesa de Griñón en los últimos días con su mujer y tampoco ha reaccionado a la fotografía que compartió Ana Boyer con Tamara de su plan familiar este fin de semana.

El matrimonio vuelve a estar en el punto de mira tan solo seis meses después de pasar por el altar. Después del triunfo del perdón y del amor tras la infidelidad de Onieva, podrían estar atravesando de nuevo otra crisis sentimental. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el asunto.