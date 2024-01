Isabel Preysler cuenta la verdad sobre la supuesta crisis de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Lo de "y vivieron felices y comieron perdices" no parece ir con Tamara Falcó e Íñigo Onieva, o al menos así lo aseguran algunas voces de la crónica social que proclaman una supuesta crisis matrimonial cuando ni siquiera ha pasado un año desde que se dieron el "sí, quiero". Las malas lenguas cuestionan una y otra vez su relación, amparándose en que se les vio discutir en un restaurante o en que hacen viajes por separado, no sea que no vayan juntos hasta al escusado.

Aunque la familia suele ser muy discreta con estos asuntos -a no ser que su revista de cabecera les ponga un jugoso cheque por delante-, en esta ocasión ha sido la matriarca quien ha desmentido de un plumazo los rumores de crisis que acechan a su hija y a su yerno.

"Yo no he visto ninguna discusión", asegura la llamada Reina de corazones, haciendo hincapié en que el matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva se encuentra "divinamente". También es cierto que, de discutir, no lo harían ante la atenta e inquisidora mirada de Preysler, que podría desterrar a Onieva nuevamente de Villameona si dirigiera una sola mala palabra a la dulce marquesa.

Isabel Preysler niega que haya crisis entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva Europa Press

Aun así, habrá que confiar en la palabra de la eterna dama del couché, teniendo en cuenta lo unida que está a su hija y que uno de sus pasatiempos favoritos es compartir confidencias mientras se pintan las uñas. Si hubiera crisis, Preysler lo sabría, y preferiría guardar silencio sobre esta cuestión antes que mentir. "Está todo bien", insiste.

Se ve que Isabel tiene la lengua más suelta de lo normal y tampoco ha tenido problema a la hora de sincerarse sobre su situación sentimental. No se le ha conocido pareja desde su sonada -y polémica- ruptura con Mario Vargas Llosa, con el que compartió los últimos ocho años de su vida, y parece que así seguirá siendo. De momento, Preysler cierra su puerta al amor y asegura que tiene ganas de todo menos de enamorarse: "No me estoy viendo con nadie. Estoy muy bien como estoy". ¿Será el Nobel de Literatura el último hombre de su vida?