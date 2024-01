Este es el lujoso centro de bienestar elegido por Tamara Falcó e Íñigo Onieva para perder los excesos de Navidad

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han exprimido al máximo sus primeras navidades como casados. Amantes de la gastronomía y del buen comer, el matrimonio no se ha preocupado en contar las calorías y han disfrutado de grandes comilonas en familia a lo largo de las fiestas. De Miami a los Alpes suizos, la socialité y el empresario ha viajado de un lado al otro del planeta junto a sus familiares y allegados más cercanos, descubriendo también sus destinos a través del paladar.

Después de semanas de excesos, Tamara e Íñigo han vuelto a la rutina con algún que otro kilo de más y, por ese motivo, los marqueses de Griñón han decidido asistir a una lujosa clínica centrada en la salud, la estética y el bienestar para volver a su peso inicial de antes de la Navidad. "Me comí todos los turrones del mundo, así que para compensar los excesos de las Navidades he pasado por una clínica de macrobiota para empezar bien el año. Y he soltado lo que había cogido", desveló la socialité la semana pasada en "El Hormiguero".

Íñigo Onieva,que según revelaron en "Y ahora Sonsoles" también ha cogido "muchos kilos" tras la Navidad, ha seguido los pasos de su mujer y también ha estado se ha sometido al tratamiento para eliminar todos los excesos. La clínica elegida por el matrimonio para eliminar los excesos de las fiesta ha sido Sha Wellness Clinic, situada en Alicante. Tras unos días allí, la hija de Isabel Preysler regresó a Madrid para asistir a su puesto de trabajo en "El Hormiguero" y volvió el viernes a la localidad alicantina para culminar el tratamiento junto a su marido.

Durante su estancia, la pareja se ha sometido a una dieta détox, alternando la alimentación con diferentes tratamientos. Aunque los precios varían según el régimen elegido por el cliente, pasar unos días en Sha Wellness Clinic no está al alcance de todos los bolsillos. Una semana en el programa Intensive Detox & Optimal Weight, especializado en "depurar el organismo y lograr un peso saludable", cuesta en torno a las 6.000 euros.