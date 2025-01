Lola Herrera: “En este país hay comportamientos bastante bochornosos”

Veinte años después de trabajar juntas por última vez, Lola Herrera y su hija, Natalia Dicenta, comparten escenario protagonizando la obra “Camino a la Meca”. A sus ochenta y nueve espléndidos años, la gran dama del teatro interpreta a Helen Martins, una mujer con grandes ansias de libertad. Las mismas que Lola ha demostrado tener durante toda su vida.

- En la obra trabaja con su hija Natalia…

- No coincidíamos desde hace veinte años. Y estamos muy contentas de compartir un trabajo tan bonito, el reencuentro es muy gratificante para las dos.

- ¿Cómo es la Lola más íntima?

- Tranquila, consciente del mundo en el que vivo, que no me gusta nada, porque es atropellado, no hemos aprendido nada y las cosas que aprendimos parecen olvidadas.

Lola Herrera. Gtres

- ¿Le interesa la política?

- Claro, porque todo es política. Me río de los que se definen como apolíticos.

- Usted se posiciona en la izquierda. ¿No es contraproducente para una actriz definirse ideológicamente?

- Una actriz tiene derecho a expresar sus ideas políticas. Faltaría más. En el escenario es ficción, pero como persona y ciudadana soy de izquierdas de toda la vida.

- ¿Y cómo ve la situación en nuestro país?

- Hay comportamientos bastante bochornosos… la aparición de la extrema derecha ha contaminado mucho a una derecha que era normal. Es que no se habla, se insulta. No se presentan propuestas, se insulta.