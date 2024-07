Lolita Flores: «El Latin Grammy me ha devuelto la ilusión por la música que tenía perdida»

Horas antes de bajar el telón hasta septiembre con «Poncia», dirigida por Luis Luque, la actriz celebra este galardón en un gran momento personal y profesional.«Ha sido una gira de nueve meses maravillosa. El spin-off es impresionante y aquí, en Barcelona, llevo un mes con el teatro Goya en pie todos los días, muy emocionada, aunque ya estoy loca por ver a mi familia y coger vacaciones». Por si no la han visto aún, Lolita (Madrid, 1958) está maravillando con su monólogo de «Poncia», basada en la lorquiana «La casa de Bernarda Alba» y dirigida por Luis Luque. Un aplaudido cierre de temporada, hasta septiembre, que coincide con el anuncio de su Premio a la Excelencia de los Latin Grammy 2024, a recoger en noviembre en Miami. Otro logro merecido. La mayor de los González Flores es, para nuestra suerte, bien de interés cultural. Y lo que le queda: «Si Dios quiere, me queda…Hay que vivir el momento, conformarse y no pensar en la edad».

Lola, tiene que hacer más teatro y más cine. Es un clamor cuando hablo con gente del gremio…

No lo sé, Cris, pero tampoco está dentro de mis posibilidades, yo soy capitán de mi barco cuando salgo al escenario. Si tuviera una productora de cine, pues me haría mis películas.

En «Poncia» se ponen palabras a la lucha de clases, a la educación y a la libertad. Temas que están en la calle pese a que se escribieron en otro siglo….

Lorca era un adelantado a su tiempo, era un hombre libre, por eso no está entre nosotros hoy. Aquí habla de la Justicia, de amor en libertad, que no debería haber diferencias de clases sociales, hoy en día gracias a Dios, muchas de esas cosas han mejorado.

También pone en valor a nuestras abuelas y bisabuelas. Esas grandes mujeres que abrieron caminos. ¿Nos puede contar de las suyas?

Mi abuela por parte de madre era muy graciosa, la gracia que tenía mi madre era de ella, y la de mi padre era una gitana catalana muy racial que solo hablaba catalán.

Su madre fue moderna hasta para ponerle a Lorca en la mesilla de noche. ¿Cuánto nos queda por descubrir de la gran Lola?

De mi madre se sabe prácticamente todo y lo que no se sabe es porque ella no ha querido que se sepa.

En noviembre le entregan el Premio a la Excelencia de los Latin Grammy 2024 por «su contribución creativa de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades». Menudo subidón…

Un premiazo, que me tengo que dar una paliza para recoger, pero merece la pena. Me ha devuelto la ilusión por la música, que la tenía perdida. Es un premio a los 50 años que llevo trabajando en la música. Algo que no he dejado, que no haga más música, no significa que no cante con gente, o que me vaya a América a cantar. Ahora ya tengo el Goya, un Ondas, un Grammy, y me faltan el Tony y el Emmy.

¿Alguna vez pensó en mudarse a Miami, que es donde se refugian muchos talentos latinos?

Me lo ofrecieron muchas veces cuando era más jovencita, pero ni yo ni nadie de nuestra familia, porque nosotros no somos de vivir en Miami, somos de esta tierra. Yo admiro a la gente que se ha ido a otros países y han triunfado.

La tele muchas veces ha sido una apuesta arriesgada para los artistas. Sin embargo, «Tu cara me suena» (Antena 3) le ha sentado como un guante….Y usted a ellos. ¿Qué balance hace tras otra temporada apoteósica?

Me lo paso maravillosamente bien, es mi casa, me tratan estupendamente, digo lo que quiero, es el mejor programa de entretenimiento, el mejor, bueno, para no faltar a los otros, uno de los mejores. El mejor jurado, eso sí. Y los concursantes que han sido espectaculares este año. Y eso que nos ha faltado Angel Llácer, que por suerte ya está bien y seguro que está con nosotros la próxima temporada.

¿Qué está haciendo con sus nietos que no pudo hacer con sus hijos?

Los veo igual de poco que los veía a ellos. La más pequeña me llama « Ta», por Lolita. Tengo las suerte de que mis hijos son artistas y entienden perfectamente que su madre no esté, como mi hija ahora que se ha tenido que ir para hacer una película. Es la profesión que hemos cogido. Lo que hay que hacer con los hijos es darles mucho amor, mucha comprensión y contacto. He tenido mucha suerte con mis hijos, y mi hermana también.

¿De qué se siente orgullosa, Lola?

Me siento orgullosa de mí, por lo que he logrado, por lo que estoy viviendo, orgullosa de los míos. Me quiero mucho. Me siento orgullosa de cómo llevo mi vida. Y eso, tenga más o tenga menos, no es cuestión de dinero, ni de status, sino de respeto, de saber llevar tus años. Yo, por suerte, tengo una genética estupenda.