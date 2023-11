Lolita Flores se ve obligada a cancelar su función de teatro "por indisposición"

No hay duda de queLolita Flores está viviendo uno de sus mejores momentos laborales. Con su nueva colaboración en el programa de las tardes de Ana Rosa Quintana, sumado esto a ‘Poncia’, obra de teatro con la que la cantante cumple el sueño de su madre de interpretar a la criada de ‘Bernarda Alba’, no cabe duda de que sus compromisos la mantienen ocupada. Es por eso que este revés de salud ha supuesto un varapalo para Lolita, que ha apurado hasta el último segundo para cancelar la función.

El trabajo actoral de ‘Poncia’, obra dirigida por Luis Luque, convierte el proyecto en uno de los más intimistas que ha llevado a cabo Lolita Flores: “Lloro por vuestros aplausos por lo que escribís de mí, lloro por lo que ha escrito Elena Furiase, lloro por estar en el Teatro Español”, dedicaba estas palabras a todos aquellos que habían acudido a verla subida a las tablas.

Y es que, el pasado sábado el Teatro Español, lugar en el que tienen lugar las representaciones, compartía en redes la noticia sobre la cancelación del pase programado para el 18 de noviembre: “El Teatro Español de Madrid cancela la función de Poncia de hoy, 18 de noviembre, por indisposición de la actriz. Disculpen las molestias”, indicaban a los espectadores.

Desde el Teatro Español anuncian la indisposición de Lolita Flores para la obra 'Poncia' del pasado sábado. Instagram

Por el momento no ha trascendido cuál es el estado concreto de salud de Lolita, sin embargo, desde el programa ‘Fiesta’ han indicado que lo más seguro es que no fuera nada de gravedad y se tratara lo más probable de una gripe a causa de los cambios de temperatura. Aunque no se tema en un primer momento por la recuperación de la actriz, este estado podría afectar a la actuación que está programada para este domingo 19 de noviembre. Ya se ha dado a conocer que Lolita Flores es muy propensa a caer enferma por gripes, ya que como ha demostrado tiende a tener fácilmente problemas de congestión o de garganta.

Hace pocos días compartió en las redes sociales todo lo que le estaba aportando este nuevo proyecto teatral, que dio el pistoletazo de salida el 3 del pasado diciembre. Un momento que no está dispuesta a dejar pasar por todo lo que supone, no de manera laboral sino personal. “Esta señora que ven ustedes se llama Perla de Huelva, una artista genial que fue un ídolo hace años, amiga de mi madre. Mi madre la quería y la admiraba y por fandangos canta pa reventar tiene 84 años acaba de perder al hombre de su vida y fue ayer a verme al Teatro Español a ver a su Lolita a ‘Poncia’. Gracias Perla, gracias a tu hija, gracias a ti por estar y estar tan bien, tu Pedro desde el cielo te aplaude como yo lo hago ‘olé tú’, la que tuvo retuvo y viva tu”, compartía desde su perfil muy orgullosa de todo lo que estaba consiguiendo.