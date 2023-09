Elena Furiase detalla cómo ayudó a su madre, Lolita Flores, a superar sus adicciones

Lolita Flores se abría en canal con Carlos Sobera en ‘El musical de tu vida’, programa que recorría su vida a través de actuaciones al más puro estilo Broadway. Habló de los capítulos más oscuros de su vida, marcados por la pérdida de sus seres queridos y la adicción al alcohol y las drogas. Un laberinto en el que se vio encerrada y del que logró encontrar salida gracias a su hija, Elena Furiase, como así quiso reconocerle desde el espacio de Telecinco. “Dio la voz de alarma. Llamó a mi hermana y le dijo ‘a mi madre no la veo bien’. Me llamó mi hermana y me dijo ‘¿qué te pasa?’ Eso fue como el corte a esa pena, a ese dolor y a ese desbarajuste de cabeza que yo tenía. Pensé en qué estaba haciendo y mis hijos están por encima de todo y mis hijos me necesitan por encima de todo”, reconocía Lolita sincera.

Elena Furiase y Lolita Flores El musical de tu vida

Ahora ha sido la joven actriz la que ha correspondido el cariño que sintió al escuchar las emotivas palabras de su madre. No sabía hasta qué punto le había salvado la vida a su madre. Le había ayudado a salir del proceso de depresión autodestructivo en el que había entrado y eso que tan solo tenía 6 años por aquel entonces. “Nos salvamos mutuamente, la familia es eso: amor, cariño, empatía, son lazos y llega un momento que ya no hay jerarquía, no es que tengas que faltarle el respeto a tu madre o tu padre, por supuesto, pero llega un momento que, si le tienes que decir a tu madre por aquí no, que te vas a meter en un hoyo, pues se lo dices”, asegura con firmeza Elena Furiase en un acto público.

Lolita Flores atesora con su hija una relación muy estrecha, pero no solo por su condición de madre, sino que también ha llegado a establecer lazos más propios de una amistad. Así lo entiende también la actriz, quien reconoce que no le sorprendió nada de lo que contó su madre en el programa de Carlos Sobera: “Es que a mí no me vas a descubrir a mi madre, yo sé que ella es así, tenemos una relación muy de amigas las dos. Obviamente me emociona mucho que diga esas cosas de mí, pero yo lo diría de ella, es una sensación recíproca, tengo la suerte de tener una madre amiga”.

Elena Furiase y Lolita Flores Instagram

Aprovechando el motivo de la convocatoria de prensa, Elena Furiase ensalzó la importancia de la amistad. Lo hizo también al recordar a su abuela, Lola Flores: “Hablando de amistad verdadera, mi abuela supo muy bien conservar a sus amigos, tenía los justos, los necesarios, lo que le fueron muy leales, tanto como hombres y mujeres, a día de hoy yo sabría identificar quienes fueron sus amigos”, explica la actriz, que desea centrarse más en recordar los buenos momentos y no tanto aquellos oscuros que Lolita Flores rememoró el pasado miércoles.