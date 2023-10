Lorena Gómez: “La música me salvó definitivamente”

La emoción y los nervios están presentes en estos días que para Lorena Gómez suponen un nuevo comienzo. La cantante acaba de publicar su álbum ‘Me vuelvo a la Vida’ y con él su “verdad más absoluta”. Después de un proceso creativo en el que ha estado involucrada durante cuatro años, la ganadora de Operación Triunfo 2007 muestra su trabajo de la manera más autobiográfica posible con historias marcadas por su “resiliencia pura y dura”. Un proyecto que no habría sido posible sin el apoyo incondicional de su familia y su hijo pequeño, quien fue su “salvavidas” en uno de sus momentos más difíciles.

El nuevo álbum, ‘Me vuelvo a la Vida’, tiene rasgos muy “íntimos y personales”. ¿Cuál ha sido el proceso creativo que ha seguido para componer sus canciones?

Llevamos muchísimo tiempo, muchos años buscando y queriendo encontrar un estilo que me defina en todos los sentidos. La gente me ha escuchado cantar muchas cosas, pero a veces una tiene que encerrarse en el estudio, en este caso acompañada de gente super profesional: productores, artistas, con los que he compartido incluso canción con alguno de ellos. La verdad es que ha sido una época dura porque a mi me gustaba cantar muchos estilos, pero hasta que di con la tecla de lo que yo quería. Al final hemos hecho una unión de muchos estilos en una, fusionando un poco todo y sacando mi estilo más personal.

Lorena Gómez Cortesía

¿Cuáles han sido los sentimientos más recurrentes con los que ha trabajado?

Yo creo que este disco está definido por resiliencia pura y dura. Al final creo que el dolor me ha servido como motor para tirar hacia delante y he sacado mi optimismo y mi positividad dentro de lo malo que he vivido. Lo más importante es que estamos vivos, que la vida es un regalazo y que poder vivir de la música para mi es lo más importante en este momento, por supuesto la familia y la salud, pero poder dedicarme a esto es lo que siempre he soñado. Las canciones más motivadoras en este disco vienen de ahí, del espíritu de lucha, de querer seguir cantando y querer seguir trabajando en esto.

¿Cuál es la manera de combatir el dolor y de querer seguir luchando?

Me ha ayudado muchísimo mi hijo. Después de perder a una madre hay pocas cosas más dolorosas, por supuesto perder a un hijo también, pero todo el mundo sabe lo que significa para una persona ese amor y ese apoyo incondicional desde que naces. Para mí mi madre lo era absolutamente todo y el nacimiento de mi hijo fue un poco mi salvavidas para seguir adelante en todo esto y la música, la música me salvó definitivamente.

Su hijo con tan solo tres años toca varios instrumentos e hizo de bailarín en en la presentación del disco. ¿Se podría decir que esta afición la ha heredado de usted?

No sé si lo ha heredado de mí. Lo que sí sé es que es muy feliz cuando escucha música y sobre todo, no tiene porqué ser la de su madre, escucha muchísima música y le encanta, baila hasta los aplausos. El otro día, me acuerdo que no había música, le estaban aplaudiendo y estaba bailando los aplausos. Creo que él lo lleva muy dentro. También yo he hecho conciertos embarazada y lo ha vivido desde dentro y le hace muy feliz. Además, a sus profes en el cole le pone siempre música porque quiere bailar y cantar. Independientemente de que sea algo relacionado con la música en un futuro, yo creo que la música va muy bien a todo el mundo para sanar y para hacerte feliz. En mi caso la música lo es absolutamente todo.

¿Esta afición compartida por la música les ha hecho estar más unidos?

Ahora tenemos más cosas en común, porque si a él le gustaran los coches y a mí la música y yo pusiera música y no le gustara sería un poco difícil porque no podría cantar, pero el me apoya en absolutamente todo desde muy pequeñito. Y es más, cuando me ve arreglándome para irme de casa él me pregunta “¿vas a cantar mami? ¿yo puedo ir?” y le digo “cariño, yo ahora vengo, voy a cantar y vuelvo a casa” y él siempre quiere venir para ver cantar a mamá. Él da por hecho que tiene que venir conmigo a todo y me encanta. Me da penita porque hay veces que no puedo llevármelo, pero siempre que puedo me lo llevo conmigo para que disfrute porque le veo su cara y es que es feliz.

¿Ha sido dura la vuelta al mundo musical por miedo a que sea difícil la conciliación entre el trabajo y un hijo pequeño?

Si hubiera sido difícil y hubiera visto que no es compatible no me hubiera planteado la idea de ser madre. Al final todo se puede, siempre cuando tienes familia que te ayuda. En mi caso mi pareja está mucho tiempo fuera, pero también está mucho tiempo en casa, entonces tengo esa ayuda también. Me deja tranquila saber que está ahí la familia para echarme una mano ahora que está empezando el cole. También yo me planifico mucho en base a lo que él haga, para mí la prioridad es mi niño y siempre me planifico bien para que lo podamos hacer todo. Yo creo que se puede hacer todo.

Antes de presentar su nuevo disco, llevaba un tiempo alejada del mundo musical, ¿cómo ha sido el regreso a los escenarios?

Ha sido con más ganas que nunca. Tenía muchas ganas de que llegara este momento y, además, el momento así. He hecho todo lo que he querido, he tomado las decisiones que he querido y no he sentido ninguna presión de nada ni de nadie. Al final, la última decisión la he tomado siempre yo y esa manera de elegir libremente es una maravilla porque si te equivocas te equivocas tú. No hay que culpar a nadie por la equivocación, es una cosa que yo siempre digo y a la gente le expreso eso. Al final delegar en otras personas no creo que sea buena idea. Todo el mundo debe ser siempre consciente de lo que está haciendo en su carrera y dar los pasos que crea convenientes, por supuesto con ayuda, pero uno tiene que estar muy pendiente de su carrera.

¿Qué influencia han tenido sus fans a la hora de inspirar el trabajo?

Ellos son la pieza clave de este puzle. De todos los que llevan desde el principio y han crecido conmigo, también de gente de mi edad que ha crecido conmigo y gente que se ha unido en el camino, o sea, siempre he sentido un apoyo brutal, ganas por su parte y una ilusión de que saque cosas nuevas. En parte, sin ellos saberlo, me han impulsado a seguir y a hacer este disco. La gente también es muy importante, de hecho es lo más importante a la hora de sacar un disco porque es el público que te va a venir a ver y te va a apoyar. Para mi ellos muchas veces mandan.

¿Considera a sus fans como una comunidad sólida que la apoya o como en ‘Ojo de halcón’ solo son visitantes puntuales?

La canción ‘Ojo de halcón’ va un poco del mundo hater. Estamos expuestos y eso se expresa con que estoy en una vitrina expuesta a todas las críticas y a todo en general. Yo creo que las redes sociales han ido muy bien a la hora de dar visibilidad y darnos a conocer incluso más. Cuando salí de Operación Triunfo no teníamos prácticamente nada de redes sociales y aún así hay mucha gente que se acuerda, pero yo creo que las redes, si las sabes llevar y sabes aceptar todo lo que ello conlleva, suman más que restan. En mi caso, por ejemplo, no tengo mucho público hater.

¿Qué considera más importante gustar o experimentar?

Lo primero es que me guste a mi. Puedo hacer alguna fusión con algún tipo de canción en un momento dado, pero siempre tiene que ser que me guste. Si me subo a un escenario y no estoy cantando lo que realmente soy siento que estoy engañándome a mí y al público. Seguir modas está muy bien, probablemente te haga vender más discos o hacer más conciertos, pero al final no es mi verdad. Vida solo hay una, si no disfruto de mi momento haciendo lo que yo más quiero no sé si voy a tener otra vida para hacerlo.

¿Alguna vez se ha sentido esclava de su público?

No, al contrario. Me siento bastante libre porque los que están, los que se suben y los que estuvieron siempre me han hecho sentir como que les gusta lo que hago y todavía me da más fuerza y más ganas de luchar por lo que estoy haciendo.

Desde las redes se ha comentado mucho el apoyo que le ha dado Pilar Rubio. ¿Cómo es su relación actualmente?

Soy una persona muy familiar, me encanta compartir momentos con ellos y me encanta ese calor de la familia. Para mi es importante tener una unión familiar como la que tenemos. Somos una familia bastante unida, pero cada uno con sus compromisos laborales. La verdad es que bien con todo el mundo, nunca he tenido ningún problema. Luego ya lo que invente la prensa o lo que quieran decir, la verdad es que hago caso omiso. Yo sé lo que soy, lo que somos y estamos felices.

La familia es un gran apoyo para usted. ¿Durante el nuevo trabajo le ha pedido consejo u opinión?

Sí, ellos han sido mi mayor apoyo durante la creación. Cuando estaba creando yo les enviaba maquetas, les enviaba ideas. Ellos me ayudaron muchísimo a elegir el repertorio. ‘Me vuelvo a la vida’, que por eso se llama así el disco, se la envié a mi madre y me dijo “cariño, esta canción la tienes que sacar", por eso fue el primer sencillo.

¿Considera que este nuevo trabajo marca un punto diferenciador al anterior?

Si, no tiene nada que ver. Esto es un disco, lo otro eran unas grabaciones. Este es un disco de verdad y esta es mi verdad más absoluta. No hay otra verdad.

Su nuevo disco cuenta con 12 canciones en las que refleja sus vivencias de los últimos años. ¿Cuáles han sido las más significativas para usted?

He tratado de convertir el dolor en fuerza para seguir adelante. En el caso de la canción de mi madre ‘Si yo pudiera verte’, ‘Pequeño gigante’ que es la canción de mi hijo, ‘Me vuelvo a la vida’ después de haber estado un tiempo alejada. Todas las canciones son autobiográficas y con mucho mensaje con el que probablemente la gente se pueda sentir muy identificada. Son historias que están a la orden del día.

En el pasado ha actuado como actriz de telenovelas ¿ha pensado alguna vez trabajar como actriz en España?

Pues no diría que no. Si es un proyecto que me encaja y me gusta no lo descartaría porque es además algo que me gusta mucho. Creo que al final los cantantes somos intérpretes, interpretando nuestras propias historias, y plasmar eso en una serie sería muy guay.

La pasión por la música va con usted desde que era pequeña, pero ¿alguna vez se planteó un plan B?

No he querido ser tan derrotista. Desde que tengo uso de razón sé que este era mi mundo y he luchado para que eso fuera así. Sí que es verdad que al empezar a estudiar, antes de que ganara el concurso, me iba a decantar por la rama de educación infantil especial, pero siempre dedicada a la música. Quería dar clases de musicoterapia para los niños especiales. Para mi todo va a ir ligado a la música, independientemente si el día de mañana no consigo alcanzar mis objetivos o veo que la música va decayendo. Siempre me dedicaré a algo que esté relacionado con la música.

¿Qué es para usted el éxito?

Hacer lo que uno quiere en todo momento, no sentir ataduras, sentirte libre a la hora de elegir, a la hora de cantar y a la hora de poder dedicarte a este mundo. El éxito para mí es levantarme todas las mañanas y tener ese aliciente, esas ganas de seguir luchando por lo mío.

¿Qué consejo le daría a la Lorena Gómez que está empezando?

Que no se tome la vida tan en serio. Al final todos vamos al mismo lugar. A veces los problemas pueden ser evitados dependiendo de la actitud con la que te la tomes. Yo siempre he sido una persona muy intensa que ha estado pendiente de todo y todos. He mirado mucho por la gente y me he abandonado muchas veces a mi.

¿Hacia dónde le gustaría que se encaminara su hijo?

Hacia donde él quiera. Mis padres, cuando yo les conté que quería ser cantante, me hablaron claro y me dijeron que es un mundo muy complicado, pero siempre he tenido su apoyo y se han sacrificado muchísimo para que eso sucediera. Al final qué bonito es ser libre para poder elegir lo que quieras ser y que tengas unos padres que nos den alas y no barrotes de cárcel.

‘Cara bonita’ lleva consigo un fuerte mensaje sobre salir de esa caja que te impone la sociedad. ¿Cuándo se perdonó ‘bailando un tango en el salón’?

Me he perdonado bastantes veces porque he sido siempre muy exigente y muy dura conmigo, pero la madurez y las vivencias te van dando esa confianza. Al final tenemos una vida y es muy injusto que no nos tratemos bien. También es muy necesaria la terapia, siempre digo que para mí el 50 por ciento de lo que soy ahora mismo es porque me he rodeado de profesionales y nunca he querido dejar de pisar el suelo con los pies. Este mundo es muy complicado y hay muchas cosas pasando, pero si tu tienes claro tu foco y a donde vas y tienes la suerte de que te quieres cada día más, te valoras, te respetas, yo creo que la actitud es imparable ante todo.

¿Cómo han mostrado su apoyo sus padres ante su carrera musical?

Yo cuando salí de Operación Triunfo no podía dar dos pasos en mi propia ciudad porque te paraban. Me acuerdo que me senté con mis padres y me dijeron “cariño, sigues siendo la misma niña de barrio que no se te olvide nunca, que vienes de familia humilde y trabajadora”. Para mi los valores de mi familia, la educación que me han brindado en todo momento, ha sido crucial en todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida. Incluso a veces mis padres me decían “créetelo, no seas tan incrédula”, porque yo era como no me creo nada de lo que me está pasando. A veces creía como si no me lo mereciera, pero claro que sí, he luchado para esto y hay que seguir adelante.

En el videoclip de ‘Cara bonita’ aparece observando una fotografía en la que está junto a su madre. ¿Cómo le acompaña en su vida actual?

Mi madre está, mi madre no está presente, pero está en mi camino y ella es la que me está dando fuerza. Si pudiera hablar con ella me diría que tirara hacia delante con toda la fuerza del mundo y que lo estamos haciendo muy bien. Mi madre era muy positiva y le gustaba que yo estuviera feliz, por eso no me puedo permitir bajar la guardia y estar triste, es una manera de homenajearla.

Y para terminar, si pudiera elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar?

Ahora mismo a mi madre. Le diría mamá baja conmigo que vamos a cenar. Le contaría todo lo que me está pasando, aunque lo está viendo.