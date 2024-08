Terelu Campos carga contra sus excompañeros de 'Sálvame': "El problema lo tienen ellos"

Terelu Campo ha alzado la voz de manera contundente tras las numerosas críticas recibidas por parte de sus antiguos compañeros de 'Sálvame'. Desde la cancelación del programa en mayo de 2023, la tensión ha sido palpable, especialmente con la familia Campos en el centro de múltiples controversias mediáticas. Terelu, colaboradora actual del programa '¡De viernes!' en Telecinco, no ha dudado en expresar su descontento con la situación, especialmente con Belén Esteban.

En una entrevista a 'Lecturas', Terelu comienza señalando la falta de apoyo de quienes, según ella, se presentaban como amigos y ahora la atacan públicamente. "No tengo ningún mensaje de los que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan", ha declarado. A través de estas palabras, la colaboradora ha dejado claro su desilusión con personas que consideraba "cercanas" pero que, en su opinión, "han demostrado lo contrario".

El punto álgido de la conversación ha llegado cuando se ha mencionó a Belén Esteban. A pesar de una relación que en el pasado parecía ser de amistad, Terelu se mostró especialmente crítica. "No tengo nada que decir. Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad", expresó, en una clara referencia a la inconsistencia que percibe en la actitud de Esteban. Terelu cuestionó la sinceridad del afecto que le profesaba su excompañera, subrayando que no necesita el cariño de aquellos que, según ella, solo muestran apoyo de forma superficial.

Kiko Matamoros, Terelu Campos, Belén Esteban y Víctor Sandoval Netflix

Estas declaraciones de Terelu llegan después de un intento fallido de reconciliación durante una fiesta organizada por Raúl Prieto y Joaquín Torres, donde ambas compartieron un baile. A pesar de ese momento de cercanía, la situación entre ellas parece haber empeorado, enfadada por la ausencia de Belén Esteban en el funeral de María Teresa Campos y las críticas públicas sobre cómo Terelu ha manejado mediáticamente el embarazo de su hija, Alejandra Rubio. Asimismo, Terelu ha sido categórica en su defensa hacia su hija denunciando lo que considera "ataques injustos y personales" por parte de sus antiguos colegas. "Me parece muy cutre, cruel y perverso. Me he sentido odiada", confesó. Según ella, las críticas dirigidas hacia su hija "no son más que una extensión de los resentimientos hacia ella misma", lo que considera "inaceptable".