Terelu Campos se queja de hacer “malabarismos para sobrevivir” y las críticas son feroces

Desde hacía unas semanas el clan Campos estaba algo tranquilo. El embarazo de Alejandra Rubio supuso un nuevo boom para la familia, pero después el bebé que espera con Carlo Costanzia ha dejado de llamar tanto la atención, ante el expreso deseo de la joven de mantenerle fuera del negociado. Eso sí, tras la exclusiva de su estado de buena esperanza con todo lujo de detalles. Pero ante las semanas de sequía, la familia ha vuelto a coronar el kiosco rosa de este miércoles. En ‘Semana’ aparece el primo José María Almoguera besándose con pasión con una chica, tan solo cuatro meses después de su separación de Paola Olmedo. Carmen Borregorespira tranquila al haberse alejado al fin de su nuera/enemiga. Pero en ‘Lecturas’ la reina era Terelu Campos, que ha regresado dispuesta a generar polémica con su entrevista, como así está sucediendo ya en las redes sociales, donde se la está lapidando.

En plena batalla mediática con sus excompañeros de ‘Sálvame’, Terelu Campos ha querido echar más leña al fuego. Su enfrentamiento con Belén Esteban está en boca de todos, más después de que su amiga la bloquease y lo anunciase en la revista rival. También su cruce de insultos y parecidos razonables con Kiko Matamoros está poniendo el asunto un tanto infantil, aunque sea muy serio lo que les mantiene enfrentados. Pero quizá lo que más revuelo esté causando no sea esta eterna guerra que parece no encontrar tregua. Sino más bien las declaraciones de la protagonista en las que pone el foco en sus supuestos problemas económicos y cómo su situación no es tan boyante como se le presupone. Y es que asegura que incluso está renunciando a privilegios por la falta de ingresos que puedan sustentar su otrora alto tren de vida. Claro está, comparándose con ella que se queja de esta presunta precariedad mientras cobra un dineral en una revista, las redes sociales han echado humo.

A Terelu Campos los números no le salen y las cuentas se le escapan. Al menos eso es lo que ha contado a su revista de cabecera, al reconocer que “no estoy arruinada, pero el dinero que tengo es para vivir. Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé en el bienestar de mi madre. Me fui de ‘Sálvame’ con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir”. Y que lo diga ella, un rostro tan habitual en los platós de televisión en varias cadenas a la vez, en las revistas del papel cuché mediante exclusivas bien remuneradas y sus colaboraciones publicitarias… era de esperar que su particular forma de sobrevivir sea motivo de escándalo para muchos.

Terelu Campos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego Gtres

Más cuando se atreve a reconocer cuál es el único lujo al que se resiste renunciar, aunque esté sobreviviendo mediante malabares para llegar a fin de mes: “Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud”, reconoce en su entrevista, sin esperar la repercusión de sus quejas económicas. Es normal que el público haya comparado su privilegiada situación con las propias y hayan entendido de mal gusto las quejas. Los hay que ponen el foco en los millones que han amasado estos años y que, quizá, no hayan sabido gestionar si ahora se encuentran en apuros. También los que tratan de hacerle entender que hay gente que no tiene para comer y que eso sí son malabares y los sacrificios a los que muchos se ven obligados a hacer para alimentar a sus hijos. Pocos logran no caer en el insulto, de ahí que optemos por no reproducirlos, pero sí parece que hay consenso popular en lo innecesario de este tipo de comentarios público. Quejarse de que solo puedes tener a una persona de servicio y no más lujos, quizá en privado y entre amigos se pueda entender. O, al menos, sí librarse de la polémica a la que ahora hace frente Terelu Campos.