El enfado de Carmen Borrego por filtrarse el sexo del bebé de Alejandra Rubio

El embarazo de Alejandra Rubio ha devuelto el runrún a la familia Campos, después de una temporada tranquila. Sin embargo, todo el clan ha estado tratando de llamar la atención por su cuenta, ya sea José María Almoguera besándose con una chica cuatro meses después de separarse, Carmen Borrego llevando a su marido a un plató o Terelu Campos quejándose de su situación económica delicada, pues tan solo se permite lujos como tener personal de limpieza en casa. En medio de tanto revuelo, lo que no se ha visto bien es que se haya desvelado ya el sexo del bebé que espera la hasta ahora colaboradora con Carlo Costanzia. Aunque la pareja se colocó en la primera plana de ‘Hola’ para dar la buena nueva de su embarazo mediante una jugosa exclusiva, esta vez la noticia bomba no ha venido por parte de la familia. Y aquí llega el problema, pues Carmen Borrego se queja de que se ha atentado contra la intimidad de su sobrina al hablarse de algo tan privado e íntimo como su maternidad.

Un mes después de que la pareja anunciase en el kiosco rosa que harían abuelas a Terelu Campos y Mar Flores, se ha filtrado el sexo de la criatura. No ha sido Alejandra Rubio ni Carlo Costanzia quienes hayan desvelado el misterio a través de una nueva portada de revista, sino que ha sido el programa ‘TardeAR’ quien se ha llevado el mérito. Y, con ello, les ha arruinado la fiesta. Al menos sí a Carmen Borrego, que no vio con buenos ojos cómo Leticia Requejo y Marta López pinchaban un globo para ver cómo de él salía confeti azul anunciando que lo que está por venir será un niño. ¡Un niño! ¡Terelu será abuela de un niño! El plató se venía abajo con tanta celebración, aunque lo que se festejaba no era tanto el resultado, sino el hecho de anotarse el tanto de reventarle la exclusiva a la pareja. Algo que, para Carmen es ir en contra de su intimidad.

En calidad de colaboradora de ‘Vamos a ver’, Carmen Borrego se ha visto obligada a opinar sobre el vídeo de lo sucedido en ‘TardeAR’ la tarde de ayer. Lo primero que ha dejado claro es que de sus declaraciones no se sacará ninguna confirmación o desmentido sobre si el sexo anunciado es el correcto o no. Se guarda ese detalle para sí misma, pues considera que es algo muy privado que tan solo los padres podrían decir: “No seré yo quien confirma ni desmienta, pero no me gusta que se diga, me parece algo tan íntimo saber el sexo de bebé. Comprendo que es noticia, pero ¿me parece feo? ¡Me parece feo! A mí no me gustaría que nadie desvelara el sexo de mi bebé, lo sabría mi gente más cercana, mi familia”. Al menos así se hizo con el anuncio del embarazo de la hija de Terelu Campos, que se comunicó en la casa de las abuelas poco antes de que saliese en el kiosco rosa.

Carmen Borrego tiene claro que “a los únicos que les corresponde decirlo es a los padres y si ellos han decidido no hacerlo público, creo que esa intimidad se debe guardar. Me parece feo que lo hayan hecho. Hay límites y uno de ellos es la intimidad de decir tú misma si quieres hacer público el sexo de tu bebé”. Una opinión en firme que, sin embargo, ya sabe que no le saldrá barata, al añadir después que “hace tiempo que dejé de opinar de los problemas de mi familia”. Sabía que cada intento de defenderles se haría pagar caro en las redes sociales, donde han criticado mucho sus palabras. Son muchos los que le han tratado de hacer entender que si comercializan con su intimidad, después es difícil mantener alejada la atención pública de sus pasos. Y que no todas las noticias podrán pasar por caja, pues algunas se les adelantarán.