Lydia Lozano se va de la lengua y desvela lo que menos le gustó de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías

Lydia Lozano fue una de las invitadas a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías el pasado 31 de octubre en la Finca Prados Moros, situada en la Sierra de Guadarrama. En total, más de 300 invitados acompañaron a la pareja en el día más importante de sus vidas. Roberto Leal, Belén Rueda, Natalia Sánchez o Fran Perea fueron algunos de los tantos celebrities que asistieron al enlace de la temporada.

Aunque Ana Guerra y Víctor Elías tienen cerrada una exclusiva con "¡Hola!", Lydia Lozano ha desvelado en "Ni que fuéramos Shh" algunos detalles desconocidos de la boda y se ha sincerado sobre lo que menos le gustó del evento: no había alcohol en la fiesta.

Ana Guerra y Víctor Elía Instagram

"No había alcohol en la boda, lo había dicho ella y yo le mandé un mensaje 'déjate de coñas que no va a haber alcohol en la boda...", era como lo único que me importaba", ha revelado, entre risas, la televisiva. Aunque sí que había vino, cerveza y margaritas, Lydia Lozano ha reconocido que solo se tomó una cerveza, algo que sus compañeros no terminan de creer.

Eso sí, la televisiva no ha querido hablar de nada más del evento ya que tienen una exclusiva que saldrá mañana y ha guardado silencio en lo que respecta al vestido de novia de Ana Guerra y los looks de los invitados. Sobre la ausencia de Aitana, una de las más sonadas del evento junto a la Reina Letizia, Lydia Lozano considera que la teoría de que no fue por la presencia de Cepeda, su ex, es una tontería: "Eso es una estupidez, puede no posar en la foto y ya está, eso es muy respetable".