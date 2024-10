Aitana confirma que no irá a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías: "Ella sabe por qué"

Un año más, se ha celebrado la fiesta de Harper's Baazar Women of the Year 2024, que ha convocado en la Gran Vía, a multitud de famosas que no han dudado en posar en el photocall. Numerosos rostros de la actualidad social, así como una gran representación del mundo de la música, del cine, de la moda, de la televisión o de las redes sociales. Una de ellas ha sido Aitana, apostando por un look de encaje, Antonia Dell' Atte, Milena Smith, Victoria Federica de Marichalar, Jaydy Michel, Carmen Lomana, Isabel Jiménez, Loles León, Iván Sánchez, Luis Tosar, Gala González, Laura Escanes, Laura Matamoros, Lucía Rivera, Marisa Jara, Ester Expósito, Isabelle Junot, Jedet, Teresa Andrés Gonzalvo -acompañada por su marido, Ignacio Ayllón, Jessica Goicoechea, Marta Lozano y su hermana, Meri Lozano, Grace Villarreal, Michelle Calvó, Almudena Navalón y Manuel Carrasco, Mariola Orellana y su hija Lucía Fernanda, Ariadne Artiles, Pelayo Díaz, Eugenia Osborne, Mar Saura son algunos de las famosos que han estado allí.

Tras su regreso de Miami, donde se ha comprado una casa, Aitana ha regresado a España donde ha asegurado que está trabajando mucho y que sigue viviendo en España, "y tributando en España", a pesar de haber comprado una nueva casa en Miami, donde acude con frecuencia a trabajar. Preguntada por su asistencia o no a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías, que tendrá lugar el 31 de octubre, la cantante a asegurado que "llevaba un tiempo que notaba que necesitaba un descansito y a la boda de Ana no voy a ir, pero ella sabe por qué, hemos hablado. Yo la amo y nos queremos mucho". Tampoco asistirá este año a la gala de Los 40 Music Awards, que se celebra en Barcelona el próximo 8 de noviembre, ya que tiene que preparar algo "que será muy grande" y que "presentaré en Los 40".