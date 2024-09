Lo que Lydia Lozano no perdona a Jimmy Giménez Arnau, incluso tras su muerte

La muerte de Jimmy Giménez Arnau a los 80 años ha dejado a todos desconsolados. Especialmente a aquellos compañeros de profesión que han compartido muchas horas en antena junto a él en los platós, así como en las redacciones detrás de las cámaras. Un sinfín de recuerdos que se amontonan ahora en la memoria, algunos de ellos confesados en directo en los distintos programas en los que se homenajea al periodista. Se desconocen las causas de su fallecimiento, así como el motivo por el que estaba ingresado desde hacía una semana sin que nadie se enterase. Su mujer, Sandra Salgado, optó por no preocupar a nadie, sin saber que el fatal desenlace dejaría a propios y extraños con el corazón sobrecogido. Sin embargo, no todos los que compartieron tiempo con él atesoran el mismo buen recuerdo, pues, por ejemplo, Lydia Lozano, tiene algo guardado en el corazón en su contra que le impide perdonarlo.

Jimmy Giménez-Arnau Mediaset

La periodista le ha reservado un destacado hueco a Jimmy Giménez Arnau en su libro autobiográfico, ‘La venganza de la llorona’. El ejemplar aún no se encuentra en las estanterías, pues sale a la venta el próximo 23 de octubre, pero ya ha comenzado a promocionarse aprovechando la despedida del televisivo Jimmy. Mientras que sus compañeros del universo ‘Sálvame’ se dan cita en el tanatorio de Tres Cantos de Madrid para velar sus restos y apoyar a la familia en su duelo, Lydia Lozano causaba baja en dicha convocatoria. Tenía que trabajar, al menos así lo hacía desde el plató de ‘Mañaneros’ de TVE, ahora capitaneada por Adela González. Con ella se ha confesado sobre lo que siente ahora hacia el que fuese su enemigo público tras un suceso que aún recuerda con profundo dolor.

Lydia Lozano ha reservado un capítulo a Jimmy Giménez Arnau en su libro. No le iba a hacer mucha gracia lo que leería, pero ahora tras conocerse su muerte ella se excusa: “Esto lo escribí hace cuatro meses, igual que he escrito de Mariñas, de Carlos Ferrando… Forma parte de mi vida televisiva o en radio y prensa. No me puedo arrepentir de algo que he vivido”, se defiende lo que ha dicho de él en sus páginas, aun antes de que se puedan leer. Y es que no le perdona lo que dijo él de su marido Charly en su libro de memorias, ‘Yo, Jimmy: mi vida entre los Franco’, donde el cónyuge de la periodista tiene un papel destacado: “Mi marido fue quien le presentó a Merry. Eran muy amigos y llega un momento en el que Jimmy hizo entrevistas y contó cosas que no eran verdad. Contó barbaridades y cuando él entraba a plató, yo me iba. Pero no pasa nada. Seguimos siendo buenos compañeros y me decía que me iba a contar un chiste para que se lo contara a mi marido”, trata de restar hierro tras su acusación.

Lydia Lozano aún lleva esa espinita clavada en el corazón, lo que le hizo romper lazos con Jimmy Giménez Arnau durante su última etapa. Ahora no podrá arreglar las cosas, ante el fatal desenlace, lo que hace sentir mal a la periodista, tras haberse desahogado en su libro: “Cuento esto porque es mi vida profesional y cuento contratiempos. Ayer pasé un mal día. Es uno de los episodios grises en mi vida periodística. Me dolió mucho lo que hizo con mi marido, porque eran íntimos amigos”. No obstante, sabe reconocer que su compañero era especial por ser “inteligente, rápido en un plató, con humor británico y ácido”.