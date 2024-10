Ana Guerra por fin aclara si la Reina Letizia irá a su boda con Víctor Elías

Muchas personas celebrarán este 31 de octubre una fiesta de Halloween, tradición anglosajona que en los últimos años también se ha implementado en España. Sin embargo, el foco de la crónica social se dirigirá este jueves a otro festejo que nada tiene que ver con brujas u hombres lobo.

La cantante Ana Guerra y el músico Víctor Elías se darán hoy el “sí, quiero” en una boda a la que se prevé que acudan muchos rostros conocidos, desde compañeros de la novia de “Operación Triunfo” hasta amigos que el novio hizo cuando interpretó al pequeño Guille en Los Serrano, como Belén Rueda o Antonio Resines.

Además, Elías está emparentado con la Reina Letizia, de quien es primo en segundo grado. Desde que se dio a conocer su compromiso con Ana Guerra se ha especulado con la posibilidad de que Su Majestad, acompañada por supuesto del Rey Felipe VI, acudiera al enlace, un asunto sobre el que los novios nunca han hablado claro.

Ahora, ha sido Ana Guerra quien a pocas horas de su boda por fin ha confirmado que la Reina Letizia no podrá acudir al enlace. “Pero sería un placer tomar, en cuánto pueda, un café con ella”, ha comentado a la revista “Semana”.

Ana Guerra y Víctor Elías Gtres

Unas palabras con las que deja claro que todavía no ha podido conocer a la Reina Letizia, una mujer a la que solo dedica buenas palabras. El pasado mes de marzo, en una entrevista publicada en LA RAZÓN, la cantante hablaba así de Su Majestad por lo que su prometido le había contado de ella: “Os pensáis que Letizia tiene una parafernalia mucho más grande detrás de la que verdaderamente tiene. Ella es una persona llanísima. No la conozco, pero Víctor me ha hablado mucho de ella, y es una persona completamente normal”.

En aquel momento, además, Guerra confirmó que la Reina Letizia estaba invitada a su boda y que ella y Elías estaban dispuestos a ajustar todo lo que fuera necesario en la organización de su boda para que Su Majestad se sintiera segura: “Evidentemente habrá un plan de seguridad muy específico para ellos, y serán libres de hacer lo que tengan que hacer”.

La razón de la ausencia de la Reina Letizia

Lo cierto es que son varios los motivos por los que la monarca ha podido rechazar la invitación de boda de su primo y Ana Guerra. Para empezar, coincide con el 19º cumpleaños de su hija mayor, la Princesa Leonor, una fecha especial que prefieren celebrar en familia y en la más estricta intimidad.

La princesa Leonor y la Reina Letizia Gtres

Además, los devastadores efectos de la DANA que se han cobrado la vida de cerca de un centenar de personas han llevado al Gobierno a decretar tres días de luto nacional. Todas las autoridades están consternadas y volcadas en la ayuda a las zonas afectadas, y no sería bien visto para la opinión pública que la Reina Letizia estuviera de celebración en una boda mientras miles de ciudadanos lloran las muertes de sus seres queridos.