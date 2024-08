Maite Galdeano abre la caja de los truenos contra Kiko JIménez: "Lo que le hiciste a Gloria Camila. Lo mismo vas a hacer con mi hija"

Maite Galdeano y Sofía Suescun se han convertido en las protagonistas de la actualidad a raíz de que la joven echase de su casa a su madre. Aunque parecía que ambas se llevaban a las mil maravillas, parece ser que Kiko Jiménez ha sido el detonante de esta inesperada ruptura familiar. Tras lo ocurrido, Maite no ha dudado en desvelar lo ocurrido en sus redes y cargar duramente contra su hija y su yerno, comparando su historia con la de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Según la de Pamplona, “mi hija Sofía me ha echado de casa. Todo inducida por el ser que tiene al lado. Habían cambiado todos los bombines de la casa. Salté la valla y me hice esta raja llena de sangre. Llamé a la Guardia Civil y bajó la policía".

Maite Galdeano muestra la herida que se hizo al saltar la valla de casa de su hija Redes sociales

Maite Galdeano ha explotado contra Sofía y Kiko y, de momento, parece ser que esta guerra familiar acaba de empezar. Nada más desvelar lo ocurrido, Gloria Camila, expareja del andaluz y con el que estuvo cinco años, ha reaparecido públicamente y se ha posicionado al lado de la madre de Sofía, dándole la razón a todo a todo su testimonio. "Te entiendo tanto, Maite", escribió la hija de Ortega Cano en un post de la trifulca de la familia de "La Cuernis" en Instagram, una cuenta especializada en contar exclusivas y salseos del corazón. Más tarde, tras el revuelo que ocasionaron sus palabras, volvió a pronunciarse: "Ya a él le hemos mantenido durante años, te parece poco".

Kiko Jiménez fue junto a su novia, Gloria Camila Supervivientes

La advertencia de Dakota a Gloria Camila

Ayer por la tarde, Kiko Jiménez se sentó en "Fiesta" para dar su versión de los hechos tras el comunicado de Sofía en el que explicaba que su madre no estaba bien y que necesitaba ayuda. Mientras el colaborador estaba sentado en el plató de Telecinco contando su relato, Maite Galdeano volvió a la carga en Instagram, desmontando por completo su discurso en el que insinuaba que tenía problemas mentales y anunciando que tomaría medidas legales contra ellos. La madre de Sofía, en brote por las palabras de su yerno, sacó el nombre de Gloria Camila y se posicionó con ella. ", expresó en uno de sus storys, dando la razón a la hermana de Rocío Carrasco.

La nueva novia de Cristian Suescun, sin pelos en la lengua, le ha lanzado una durísima advertencia a Gloria Camila por meterse y opinar en esta guerra familiar. Sin piedad, la televisiva ha sido de lo más tajante y directa: "En una relación madre e hijo nadie se mete, que vengas tú a comentar me parece vergonzoso, hay que tener más valores. Cariño, has estado cinco años con esa persona, qué vas a compadecer tú... Métete la lengua donde te la tienes que meter, estoy hasta el mismísimo de los comentarios, cari, ya está bien eh, luego quieres que no critiquen a tu padre, pero estás ahí..."

