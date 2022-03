Gloria Camila contra Kiko Jiménez: “Por su culpa tuve anorexia nerviosa”

El ‘reportaje’ más atrevido de Kiko Jiménez en el programa de ‘Sálvame’, donde se ha estrenado como reportero, en el que intentó hablar con José Ortega Cano durante la presentación de la temporada de toros en Las Ventas, ha levantado ampollas en el clan Jurado. Y la primera en reaccionar a este ha sido su ex pareja, Gloria Camila, que desde el plató de ‘Ya son las ocho’ ha arremetido duramente contra él.

“Este señor hace de reportero cuando no ha estudiado periodismo, su única intención era provocar. Lo han cortado en los vídeos pero llamó a mi padre ‘cierra bares’ a grito pelao y’ cobarde’”, le recrimina la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado.

Kiko Jiménez

“Durante tres años lo he pasado mal porque este señor ha estado hablando de mi familia. He tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos y he ido a psicólogos. A mi padre le han venido palos por todos lados y él siempre se ha mantenido al margen. Mi padre con él no ha hablado nada porque sabía de qué pie cojeaba, es la relación que no ha aprobado. La relación que tiene mi padre con mi actual chico es maravillosa. Con Kiko apenas hablaba”, desvela Gloria Camila en dicho programa.

Kiko Jiménez se defiende en ‘Sálvame’

Unas duras declaraciones en las que hace responsable de su trastorno alimenticio al que fuera su pareja. Por su parte, Kiko Jiménez se ha defendido desde el plató de ‘Sálvame’, muy enfadado, insistiendo a la hija de Ortega Cano que enseñe los papeles que acreditan su problema psicológico. Y es que asegura que no se siente responsable de ello. “¿Que yo a Ortega no le gustaba, Gloria? En el programa de Bertín no decía lo mismo...”, responde el colaborador.