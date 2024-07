Maite Galdeano y Kiko Jiménez protagonizan un tenso momento que desvela su verdadera relación

Sofía Suescun ha sido uno de los fichaje estrella de la edición de 'Supervivientes:All Stars' . La navarra se encuentra concursando en Honduras, pero hay ciertas situaciones que se escapan de sus manos, como la relación entre su madre, Maite Galdeano, y su novio, Kiko Jiménez, desde hace cinco años. Los dos protagonizaron en la gala de este domingo un incómodo rifirrafe en el que se plasmó sus diferencias.

Todo comenzó cuando se mostraron imágenes de Suescun en las que se preguntaba qué estaría pasando en su casa ahora que ella no estaba. "Cuando estoy yo siento que está todo en orden, pero es que es irme y no sabes cómo te puedes encontrar mi casa. El uno se pelea con el uno, el otro con el otro... espero que Kiko esté poniendo orden porque es como que siento que esa casa sin mí se pone patas arriba y es incontrolable", manifestó.

En ese momento, desde el plató del programa, la presentadora Sandra Barneda intentó indagar en las palabras de la influencer y, mientras Kiko intentó eludir el asunto, Maite Galdeano sí dejó entrever una posible discusión entre ellos dos. "No me hace gracia esta situación, la mayor preocupación de Sofía es que esté todo bien", expresó Jiménez ante la insistencia de Barneda.

Tras ello, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' dejó en claro el vínculo que tiene con su suegra: "Lo que no puede ser es que estemos ella y yo como si fuéramos pareja. Ella es mi suegra, está muy bien que ella haga su vida y yo también hago la mía, nuestro vínculo es Sofía y está a 8.000 kilómetros".

Por su parte, Maite Galdeano manifestó que era una persona "muy solitaria" y que se encuentra cómoda disfrutando de la compañía de "los perros y los gatos" y Kiko se mantuvo hermético, musitando "preguntadle a ella", dejando claro que él no iba a continuar esa discusión pero que la relación con su suegra no es fácil.

El enfrentamiento entre Sofía Suescun y Marta Peñate

Esa no fue la única situación tirante de la gala de anoche. Sofía Suescun y Marta Peñate, protagonizaron una contienda en directo. Suescun y Peñate se conocieron en Gran Hermano 2016 donde forjaron una amistad que aparentemente ayer se quebró. El origen estaba en un comentario de Marta hacia Abraham en Playa Leyenda que provocó un fuerte cruce de palabras entre ambos y acabó salpicando a Sofía, que defendió a Abraham, lo que provocó la indignación de Peñate y el cruce de acusaciones entre las dos.

Sofía Suescun y Marta Peñate Telecinco

"Me sorprende que Marta insista poniéndonos entre la espada y la pared para que digamos si tienes doble clara. Eso lo tienes que saber tú, no siempre querer la aprobación de los demás. Es una discusión vuestra", mantuvo la pamplonica, mientras que la periodista la acusó de tener otras intenciones: "¡Tú y yo somos amigas y no paras de pegarme puñalada tras puñalada! ¡No paras de venderme! No paras de buscar un vídeo y esa no es la Sofía que conocí en 'Gran Hermano'", apuntó. Ambas continuaron achacándose hasta que finalmente Suescun aseguró que ponía "cruz y raya" a su relación.