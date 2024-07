Kiko Jiménez, dispuesto a pedirle matrimonio a Sofía Suescun, pero con pullita a Maite Galdeano

Kiko Jiménez ha sido un acérrimo defensor de Sofía Suescun durante su estancia en 'Supervivientes All Stars'. La pareja se reencontró este domingo en Honduras durante la final, en la que ella quedó tercera. Ahora, los medios han querido preguntarle por sus futuros planes de pareja, a la salida del aeropuerto. El influencer ha dejado entrever la posibilidad de una boda con la actual finalista del concurso, expresando su deseo, aunque ha destacado que la aprobación de Maite Galdeano es fundamental: "Ojalá, si la suegra lo permite" ha respondido a Europa Press. Además, ha agregado: "Si cuela, cuela, si viene, viene”.

Además, ha sido interrogado respecto al duelo en el que se batió su novia con Marta Peñate, después de un concurso en el que han sido constantes sus enfrentamientos. Kiko ha definido esta final como "duelo de reinas" y además ha afirmado la compasión que sintió por Sofía debido a los comentarios que ha tenido que escuchar sobre ella. También ha calificado como "muy guapo" a Logan Sampedro, un concursante con el que Suescun tuvo muy buena relación durante el reality, queriendo reflejar que no ha sentido celos.

¿Cómo se conocieron Kiko Jiménez y Sofía Suescun?

Kiko Jiménez y Sofía Suescun llevan juntos cinco años, aunque los dos coincidieron en el año 2014. Ella todavía no era famosa y él ya era de lo más conocido por haber ocupado el trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ (siendo posteriormente expulsado del programa por saltarse las normas). Poco después, se topó con Sofía. "Nos conocimos por Facebook cuando él terminó el trono. A mí me pareció guapillo. Empezamos a hablar, a vernos, pero, por oídas, yo sabía que a este chico le gustaba la fiesta, las mujeres y no me fiaba de él", explicó ella ‘Sálvame’ en 2017 y reveló que mantuvieron un breve vínculo al que le pusieron fin.

No obstante, años después volvieron a encontrarse y desde entonces mantienen una relación de la que presumen ante sus miles de seguidores.