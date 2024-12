Maite Galdeano cruza todos los límites en su guerra con Sofía Suescun: la frase con la que lapida su relación

Ya han pasado varios meses desde que se dio a conocer que la relación entre Sofía Suescun y Maite Galdeano se había resquebrajado. Madre e hija fueron uña y carne pero ahora son más como el agua y el aceite. La que fuera conductora de autobuses ha regresado a su Pamplona natal para reencontrarse con la familia que todavía le abre las puertas de su casa, y desde allí presume de una sobreactuada felicidad con la que pretende herir a la influencer.

Pero de todos los ataques velados que le ha dedicado, el último ha sobrepasado ciertos límites y marca un antes y un después en este crudo enfrentamiento entre madre e hija. La de Pamplona está muy unida a su perra, tanto que ahora parece preferirla a ella que a la propia Sofía Suescun. “Donde estén las hijas de cuatro piernas, que no existan las de dos”, ha espetado Galdeano, un feo comentario con el que da a entender que el can ha sustituido a la joven influencer a la que ella dio la vida.

Un nuevo dardazo que se suma a una larga lista que comenzó cuando Suescun decidió romper la relación “tóxica” que mantenía con su madre. “A cada cerdo le llega su San Martín”, dijo Galdeano en relación a las próximas fiestas de Navidad, avisando de que a su hija lamentaría tener que celebrarlas alejada de su familia.

Sin embargo, a Sofía Suescun no parece quitarle el sueño esta retahíla de ataques, y de hecho asegura que se encuentra bien cómo está. "Las Navidades son para mí, no significan un momento en el que tenga que tomar ninguna decisión, y al final no espero ningún momento para dar cualquier paso. Los pasos que uno da en la vida tienen que fluir, no estar esperando un momento en concreto para hacerlo”, comentó sobre un supuesto acercamiento con su madre motivado por la Navidad.

De hecho, ni siquiera se plantea una próxima reconciliación y expone que esta situación no le produce ningún pesar “Así estoy y así quiero estar, así que mucho cambio no voy a hacer. Yo estoy bien, mi madre está bien, todos estamos bien y no hay que darle más vueltas. (...) Por la pena se creó la peste, así que no hay que tener tanta pena”.

Sobre una hipotética maternidad junto a Kiko Jiménez, Sofía Suescun sí dio a su madre donde más duele y dejó claro que no seguirá su ejemplo a la hora de educar a sus hijos: “Yo sería una madre muy buena. Sería una madre que seguramente criaría a mis hijos no como me han criado a mí, todo lo contrario”.