Maite Galdeano se marcha a Senegal con su nueva familia

Los planes navideños no le salen como ella desearía. Maite Galdeano es consciente de que no tiene un lugar en la mesa en casa de su hija Sofía Suescun y cambia de destino para pasar esas fiestas con su otra familia, la de su íntimo amigo Lamine, un senegalés con el que la polémica mamá tiene una relación muy especial.

Maite Galdeano junto a sus hijos Christian y Sofía Suescun Instagram

Y dentro de unos días dejará España y viajará con este hombre y su perra a Senegal.En el entorno de Sofía y de su novio, Kiko Jiménez, circula una historia de lo más sorprendente.un rumor un tanto rocambolesco pero no imposible. A estas alturas de la vida, Galdeano se encuentra aislada de sus hijos, porque también Cristian se posiciona al lado de su hermana y su cuñado en esta lucha materno filial tan mediática.Anoche, Cristian era entrevistado en "¡De viernes!" y desvelaba que estuvo a punto de no sentarse en el plato porque "he recibido amenazas para que no venga".y se escuchaban ruidos muy extraños, y ahora parece que ha vuelto a eso". A pesar de sus desencuentros, confía en que "llegue el día en el que volvamos a formar la familia de antes".