Maite Galdeano exige a su hijo que se deshaga de Kiko para recuperar a Sofía Suescun

Si alguien sabe a la perfección lo que ha pasado en su vida Sofía Suescun ese es su hermano, Christian Suescun. Han crecido en un entorno familiar complicado, marcado por un padre ausente que, según la influencer, los utilizaba para hacer daño a su madre. Pero tampoco Maite Galdeano se lo ha puesto sencillo a sus vástagos, llegando a tener una relación que ellos mismos han definido como tóxica, con situaciones impropias de un vínculo sano. Pese a todo, les une el amor, aunque ahora estén en pie de guerra, con la justicia de por medio. Sofía y Kiko Jiménez han solicitado una orden de alejamiento contra ella, además de interponer demandas tanto por lo civil como por lo penal para pararle los pies en sus acometidas. Algo que ha hecho que la madre se desespere aún más, poniendo incluso a su hijo en un aprieto, pidiéndole que sea el encargado de arreglar la situación antes de que sea un juez quien haga su trabajo.

Kiko Jiménez y Maite Galdeano Gtres

La relación de Christian Suescun con su madre nunca ha sido sencilla y han sido varias las ocasiones en las que el joven se ha sentido despreciado por ella, en comparación con su hermana. Sin embargo, ahora es lo único que le queda a Maite Galdeano, aunque sea tan solo como medio para recuperar el favor de su niña y conseguir su perdón. “Christian ha recibido un mensaje de su madre. Si es un buen hijo y es un buen hombre, que se deshaga de Kiko. No penséis mal. Lo que ella quería es que se fuera de su vida”, ha desvelado Alexia Rivas este miércoles desde el plató de ‘Vamos a ver’. Una súplica para lograr que le ayude en su lucha para separar a Sofía de su novio, con la esperanza de que así ella pueda regresar a su vera, olvidando los malos momentos que les está haciendo pasar estas últimas semanas.

Christian está tratando de eludir la polémica que ha estallado en el seno de su familia, tratando de no posicionarse demasiado y no hacer declaraciones que luego se vuelvan en su contra. Aun así, no se libra de las críticas por irse de vacaciones con Dakota y presumir de amor y planazos mientras los suyos sufren un infierno. Pero también ha compartido tiempo con su hermana, demostrando que no tiene ningún problema con ella, ni con Kiko Jiménez, quien es muy buen amigo y fiel compañero de gimnasio, además de cuñado. De ahí que parezca difícil que vaya a aceptar la exigencia de su madre de tratar de “deshacerse” de él. Siempre en un sentido figurado.

Maite Galdeano con su hijo Christian y Sofía Suescun Instagram

“Me parece un tema muy delicado. Ya habrá tiempo para hablar. Lo estoy pasando muy mal y prefiero no hablar, porque es un tema muy delicado. Soy Christian, mi madre es mi madre, que es quien manda, Kiko es mi cuñado y mi hermana es la más importante. Todos son mi familia. ¿Mediar? Dentro de lo que cabe y esté en mi mano, claro que sí”, trata de posicionarse de forma imparcial el influencer, que no puede negar el peso que tiene su madre en sus vidas, pero también del papel protagonista de Sofía en su existencia. Kiko Jiménez podría ser prescindible para Maite Galdeano, como así está tratando de que desaparezca del mapa, aunque a su hija le haga feliz. Ella siente que su amor compite con el suyo y no está dispuesta a salir mal parada en las comparaciones. Sin embargo, con sus presiones ha terminado por perder a su hija, que se refugia en la justicia para encontrar la paz mental para continuar su camino, ahora lejos del amparo de su madre.