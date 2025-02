Makoke confía totalmente en la inocencia de Anabel Pantoja

Makoke se muestra indignada por las informaciones que implican presuntamente a su amiga Anabel Pantojaen un caso de posibles lesiones a su hija Alma. La exmujer de Kiko Matamoros nos asegura que "si el juez hubiera visto indicios de delito, la hija de Anabel no estaría con ella. Imagino lo que debe estar sufriendo la pobre estos días, y le mando todo mi cariño y apoyo en un momento tan duro. Yo no sé lo que ha ocurrido, pero seguro que el bebé no ha recibido malos tratos".

Nuestra interlocutora está pasando el fin de semana en Sevilla para asistir a algunos de los desfiles de moda flamenca del SIMOF, y confiesa que "en esta ciudad me siento como en casa, vengo siempre que puedo. Además, me encantan los trajes de flamenca y en SIMOF están los mejores diseñadores del sector".

Makoke y su pareja Gonzalo en el concierto de Luis Miguel en Madrid Gtres

En el plano personal, Makoke ya prepara su boda con su actual pareja, Gonzalo, un hombre de cincuenta y dos años que dirige una empresa de marketing digital.

Llevan juntos desde que se conocieron en la casa de una amiga común en junio del 2023. Esta será la tercera boda para ella, que ya se casó, y divorció, anteriormente con el mencionado Matamoros y Javier Tudela.

Pero, la feliz colaboradora televisiva asegura que "estoy enamorada como no lo estuve nunca. Gonzalo es el gran amor de mi vida. Hasta mi hijo me dice que jamás me había visto tan enamorada. Y es que cuando conocí a Gonzalo sentí un gran flechazo". Su noviazgo es tan sereno que reconoce que no se pelean nunca y que no puede pasar ni un solo día sin verle. Que su conexión es absoluta.