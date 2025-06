Makoke, muy tajante, se sincera sobre Terelu Campos y desvela si le gustaría retomar su amistad

Después de tres meses en Honduras, Makoke ha retomado su vida tras el final de “Supervivientes”, concurso en el que se quedó a las puertas de la final. Ya en Madrid, la televisiva se encuentra inmersa en los preparativos de su boda con Gonzalo Fernández, con el que pasará por el altar en septiembre de 2025.

A menos de tres meses para su enlace matrimonial, Makoke tiene por delante unas semanas intensas por delante de trabajo. Todavía sin vestido de novia, ha encontrado a Pelayo Díaz a su mejor aliado para encontrar su look nupcial.

Terelu Campos y Makoke vive el primer gran enfrentamiento de 'Supervivientes 2025' Mediaset

“No queda nada, fenomenal, estoy estresadísima, pero tengo el mejor que se puede tener, y confío muchísimo en él. Ya me ha enseñado un poquito, y estoy súper contenta, ya lo veréis, va a ser una boda increíble, en un sitio maravilloso, y una boda diez. Y yo os dejo", ha desvelado la ex de Kiko Matamoros sobre su gran día con Gonzalo.

Aunque reconoce que tiene “muchísimo” cariño a Alejandra Rubio y por eso "siempre me sabe mal tener encuentros con su madre, ni ella ni Terelu Campos están invitadas a su boda.

Su relación con Terelu Campos

Makoke también se ha sincerado sobre su relación con la hija de María Teresa, con la que ha protagonizado varios enfrentamientos en “Supervivientes”. De hecho, ambas tuvieron un tenso cara a cara en “¡De Viernes!” la semana pasada. Aún así, Terelu tuvo reconoció que le hubiera gustado que la ex de Kiko Matamoros hubiera llegado a la final del reality, aplaudiendo su concurso.

Kiko Matamoros, Terelu Campos y Makoke Gtres

"No soy nada rencorosa con nadie en la vida, o sea, creo que el rencor es algo que no se tiene que tener, y no soy nada rencorosa, y me encantó, y así se lo dije ayer, le di las gracias por las palabras que tuvo", ha explicado Makoke sobre su actual relación con Terelu. Sobre si le gustaría o no retomar su amistad, la madre de Anita Matamoros ha sido muy clara: "No, ni me gustaría ni no, yo creo que siempre es bueno, ¿no? Tener buen rollo con la gente y más que te rodean en el trabajo".