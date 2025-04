Marta López Álamo, implacable contra Makoke, lanza una dura advertencia: "Es que si yo hablase soltaría de todo"

Makoke ha sido la última expulsada de “Supervivientes”. Después de que volviera al concurso tras su ingreso hospitalario por una aparatosa caída durante uno de los juegos del concurso, la televisiva ha sido la más votada de la audiencia para abandonar Honduras en la última expulsión y se encuentra en Playa Misterio junto a Nieves, Angela Ponce y Manuel.

Marta Lopez Álamo, muy tajante sobreMakoke

Parece ser que el concurso de la ex de Kiko Matamoros no ha gustado a la audiencia, incluida Marta Lopez Álamo. La modelo, durante su última intervención ante las cámaras, ha sido muy tajante sobre el paso de Makoke por “Supervivientes”, dejando a un lado su discreción.

La audiencia condena a Makoke y es expulsada de 'Supervivientes 2025' Telecinco

"No voy a comentar nada de esa señora. En fin, me callo. Es que si yo hablase soltaría de todo. Para quedarme a medias, no hablo. Así que, ¡bye! No creo que hable nunca porque no lo he hecho en seis años, pero a lo mejor se me hincha ya todo y digo 'ya está'. Cuando ya me vaya a vivir fuera, digo, 'ahí os quedáis'. Vaya, yo valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Mucho más. Pero bueno, ya está", ha sentenciado Marta Lopez Álamo sobre Makoke, advirtiendo a la televisiva.

Fan del concurso de Terelu

De quien sí ha querido opinar ha sido de Terelu Campos y de su paso por “Supervivientes”. Marta Lopez Álamo no ha dudado en aplaudir el concurso de la periodista y mostrarse de lo más conciliadora con las Campos. "Terelu maravillosa. O sea, maravilla. Juro. Es que es una fantasía, señora. Entonces, o sea, yo la amo. Terelu sabe que yo la amo y es mi debilidad. Muy bien, maravillosa", ha declarado la modelo. Parece ser que su distanciamiento con Alejandra Rubio ya es cosa del pasado.

Su relación con Kiko Matamoros

Felizmente casada y enamorada como el primer día, Marta Lopez Álamo ha desmentido que este atravesando una crisis con Matamoros. "No hay ninguna crisis, de hecho estoy súper feliz con él, no mejor que nunca porque estamos bien siempre, tenemos una relación muy estable, llevamos seis años juntos. Stop it", ha expresado la modelo. Cansada de rumores y especulaciones, la joven ha sido muy clara y ha dado un golpe sobre la mesa: " Me da igual la verdad lo que diga siempre la gente de mí. Es como al principio cuando me criticaban por la edad con Kiko y tal, es como, a mí me da igual, no me va a afectar una cosa que sé que no es cierta. Tengo las cosas muy claras".