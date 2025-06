Alessandro Lequio y Alejandra Rubio, de nuevo a la gresca por Makoke: "Miedito el justo"

Alejandra Rubio ha regresado a "Vamos a ver" para hablar alto y claro sobre el conflicto entre Terelu Campos, su madre, y Makoke, con la que mantuvo una amistad en el pasado. Tras el último enfrentamiento de ambas en "¡De Viernes!", la nieta de María Teresa Campos se ha sincerado sobre la relación de ambas y el motivo de su mala relación.

Mala relación

Tras visionar el cruce de acusaciones de Terelu y Makoke, Joaquín Prat apuntaba que el origen de su distanciamiento venía del "del divorcio entre Makoke y Kiko Matamoros", situación en la que Terelu se habría posicionado al lado de su excompañero de "Sálvame".

Kiko Matamoros, Makoke y Terelu Campos Gtres

"No tengo ni idea. Puede que sí. Yo creo que mi madre fue muy clara, siempre se posicionó del lado de Kiko. Yo me he querido mantener al margen de todo, no me voy a posicionar. Siempre se va a acabar malparado", ha respondido Alejandra Rubio sobre esta idea, añadiendo que "no entiendo este enfrentamiento y me da mucha pena verlas así, no lo entiendo".

Alessandro Lequio sale en defensa de Makoke

Al escuchar a sus compañeros, el colaborador italiano ha salido en defensa de Makoke, a la que considera "una señora que no tiene maldad". "Puede meter la pata por equivocación. La sensación que tengo es que se lleva unas tortas que no merece, por no decir unas tortas para agradar a otras personas, no sé si se me ha entendido", ha declarado Lequio.

Terelu Campos y Makoke vive el primer gran enfrentamiento de 'Supervivientes 2025' Mediaset

Sus palabras han provocado que Alejandra Rubio saltase de su sitio y saliera a defender a su madre. "Tengo que contestar a este señor. Miedito el justo. Miedito no. Mi madre no tiene miedo a nadie", ha sentenciado la hija de Terelu. "Si Makoke fuera un nivel de videojuego, lo pondrían antes que fácil y lo llamarían Makoke", ha respondido el italiano. La nieta de María Teresa, al escuchar a su compañero, ha señalado que era él quien estaba dejando "por los suelos" a ex de Kiko Matamoros.

Finalmente, Carmen Borrego ha intervenido en la discusión aclarando que "el error de base es que pensáis que Terelu y Makoke han sido amigas íntimas y nunca lo han sido", zanjando el asunto.