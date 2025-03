Manu Tenorio sale al paso de los rumores de crisis matrimonial: “Es falso, Silvia y yo estamos muy bien”

Su nuevo disco “es un homenaje a mi abuela”, nos dice Manu Tenorio el día de la presentación en Sevilla de “Origen”, segunda entrega de una trilogía de canciones melódicas clásicas, de artistas como Julio Iglesias, José Alfredo o Lucho Gatica. “De Julio he elegido “Momentos”, que me recuerda mucho a mi abuela, porque yo le ponía el tema en el tocadiscos mientras ella cosía. Y me trae una amalgama de sentimientos muy intensos”.



- ¿A su esposa Silvia le dedica alguna?



- Le dedicó todas, la amo profundamente, llevamos muchos años juntos, hemos vivido cosas muy intensas, ella me apoya constantemente desde siempre…



- En estas últimas semanas llegaron a decir que su matrimonio vive una fuerte crisis.



- Eso es falso, estamos muy bien. Mira, después del matrimonio de Raphael y Natalia, el más longevo es el nuestro. Obviamente, no todo ha sido un camino de rosas, pero ahora mismo estamos atravesando una etapa muy dulce.



- Ha padecido un periodo de depresión que nos dejó preocupados…



- Es un tema delicado, esto no es un dolor de cabeza que se cura tomando una aspirina, lo he pasado mal, y el apoyo de Silvia es fundamental. No me entraba en la cabeza que yo estuviera padeciendo una depresión, precisamente, por mi rechazo a ese estado emocional. Pero me di cuenta de que algo no iba bien, me ponía a llorar de repente, o que mi hijo quisiera jugar conmigo y yo sentía que no le podía dar lo mejor de mi.



- Cumple 50 años que no aparenta.



- Me cuido mucho, la actividad física es muy importante, una buena alimentación, olvidarte de las bebidas alcohólicas y las drogas, evitar el azúcar…



- ¿Pudo resolver el tema de los okupas de tu casa?



- Ahora viene el juicio contra esa gente y contra los de Podemos que me han injuriado. Es un atropello lo que se ha hecho con mi persona. Y no lo puedo consentir.