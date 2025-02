Manu Tenorio habla en 'Y ahora Sonsoles' sobre sus problemas de salud mental: "Estuve viviendo con mucha tristeza varios meses..."

La salud mental es un tema cada vez más presente en el debate público, y en el programa 'Y ahora Sonsoles' ha abordado desde una perspectiva personal y cercana. Tras la entrevista de la psiquiatra Marian Rojas Estapé en 'El Hormiguero', Sonsoles Ónega ha dedicado un espacio a la importancia de la salud mental en el siglo XXI, contando con testimonios de figuras públicas como Manu Tenorio y María José Suárez.

El cantante y exconcursante de 'Operación Triunfo' ha compartido en el programa vespertino de Antena 3 su experiencia personal con la depresión, relatando cómo vivió meses de tristeza profunda sin comprender lo que le ocurría. Según ha explicado, uno de los primeros síntomas fue el cansancio extremo por todo y la pérdida de interés por el ejercicio físico, una actividad que siempre había sido su vía de escape para liberar estrés. "Yo me estuve viendo con una tristeza emocional durante varios meses. Me di cuenta de que algo no iba bien cuando mi mujer me dijo que no era normal como actuaba. El verdadero chivato para detectar una depresión es cuando, tras completar todas tus tareas, solo quieres meterte en la cama, apagar las luces y evitar cualquier ruido. Es una sensación de vulnerabilidad extrema donde cualquier problema parece insuperable", ha expresado el artista sevillano. Además, ha destacado la importancia de reconocer la enfermedad como primer paso hacia la recuperación y ha criticado los comentarios que suelen recibir quienes padecen depresión: "Muchas veces te dicen que no puedes estar mal porque tienes una buena vida, pero ese pensamiento es un error enorme. No ayuda, sino que hunde más a la persona afectada".

Otra de las voces que se ha sumado al debate del programa de Atresmedia ha sido la modelo y presentadora María José Suárez, quien ha sorprendido al confesar que su etapa como Miss España en 1996 fue una de las más difíciles de su vida. "Nadie lo sabía, pero fui muy infeliz. En el momento en el que se supone que debía estar en la cima, sufrí un trastorno de la alimentación. Me veía sometida a una disciplina estricta, una agenda inagotable y una presión constante. Creo que, en mi caso, lo único que podía controlar era la comida, y me rebelé de una forma poco saludable", ha relatado la modelo. Asimismo, según ha explicado, comía compulsivamente a escondidas por las noches y llegó a aumentar 12 kilos en un año, hasta que finalmente tomó conciencia del problema y buscó ayuda profesional. "Me fui de viaje con mi madre a Japón y regresé renovada. Fue un proceso largo, pero necesario para mi recuperación", ha comentado la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

'Y ahora Sonsoles' habla sobre importancia de la salud mental Atresmedia

Por otra parte, Sonsoles Ónega ha destacado el impacto positivo de que personajes públicos compartan sus experiencias con la salud mental. Figuras como Mercedes Milá, Angy Fernández, Dani Martín, Alejandro Sanz, Andrés Iniesta y Álvaro Morata también han hablado abiertamente sobre sus batallas contra la depresión. Mercedes Milá, por ejemplo, ha confesado recientemente en una entrevista con 'Lecturas' que padece una depresión crónica: "Puedo estar horas llorando, las pastillas ya no me hacen efecto. Mi hermano Lorenzo fue quien me ayudó cuando yo pensaba que podía curarme sola. Me da miedo que vuelva a aparecer el monstruo que es la depresión". El programa ha concluido con un mensaje claro: la salud mental no distingue entre éxito o reconocimiento público. La clave está en reconocer la enfermedad, buscar apoyo y, sobre todo, en normalizar el diálogo sobre estos trastornos para que más personas puedan recibir la ayuda que necesitan.