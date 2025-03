Manu Tenorio y Silvia Casas, en crisis por nuevas acusaciones de infidelidad

Mucho se ha hablado de la estabilidad del matrimonio de Manu Tenorio y Silvia Casas. No es la primera vez que la sombra de crisis y problemas irreconciliables sobrevuela sobre ellos, pero el tiempo siempre ha terminado por despejar las dudas. Sin embargo, los rumores son constantes y, en ocasiones, cobran mayor fuerza. Esto ha vuelto a suceder en las últimas semanas, planteándose la idea de que pudiesen estar atravesando un mal momento juntos. Así lo han señalado ahora una vez más desde el podcast ‘Mamarazzis’ las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, colaboradoras también de ‘Espejo Público’ de Antena 3.

Según ellas, el problema que mantiene al matrimonio en jaque sería una supuesta deslealtad por parte del cantante a su pareja. Eso sí, las responsables de transmitir estas nuevas informaciones matizan que no se han cruzado líneas rojas, que se sepa, por el momento. Y es que, al parecer, todo se habría quedado en intentos fallidos. Denuncian que el ex concursante de ‘Operación Triunfo’ tiene un ‘modus operandi’ muy definido a la hora de ponerse en contacto presuntamente con otras chicas a través de las redes sociales. Concretamente en Instagram, llegando incluso a tentar a famosas del panorama nacional.

Manu Tenorio y su supuesto coqueteo con otras chicas

Laura Fa y Lorena Vázquez dicen tener en su poder conversaciones que probarían que Manu Tenorio ha buscado un supuesto acercamiento a otras chicas a través de Instagram. No las han mostrado, quizá a la espera de ver qué movimiento realizan los protagonistas y si confirman que están atravesando una crisis, como así aseguran ellas, o, por el contrario, su matrimonio continúa firme y estable a pesar de las últimas revelaciones. Al final, como ellas mismas esperaban que sucediese, teniendo en cuenta otras ocasiones similares, se ha optado por defender que todo está bien y que lo publicado se aleja de la realidad.

Manu Tenorio y Silvia Casas, más unidos que nunca, zanjan los rumores de crisis en el día más especial para el artista Europa Press

Manu Tenorio y Silvia Casas han reaparecido en público, dejando claro que poco o nada les afectan lo que se comenta sobre ellos. Pero no solo se han conformado con eso que suele decirse de que ‘una imagen vale más que mil palabras’. En ocasiones, una declaración a tiempo es igual de importante. Con ello, el cantante ha procedido a dejar claro que “nosotros no tenemos que callar ninguna boca. Nosotros seguimos juntos, disfrutando mucho. Seguimos enamorados, como el primer día. Son muchos años ya y la verdad es que eso es un regalo”, reconoce el artista a los reporteros de ‘Europa Press’ que se preocupaban por los rumores de crisis en su matrimonio.

Un año convulso para el cantante

“El último año ha sido un año convulso, complicado. A parte de la terapia, que a mí me va a ayudar a recuperarme y que forma parte del que yo siempre he sido, pasa por reencontrarme con mi público y con mi ciudad”, reconoce Manu Tenorio, después de despejar las dudas sobre si lo suyo con Silvia Casas está cerca de fracturarse. Lo niega en rotundo, defiende lo felices que son juntos y no muestra intención alguna de entrar en desmentidos sobres esas voces que señalan que ha podido existir infidelidades.