Manu Tenorio pone en duda la nueva ley "antiokupas" en España: "Me siento desprotegido"

La situación de los "okupas" en España parece que va a cambiar, tras la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados, de una reforma en la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). Una enmienda que consiste en añadir los delitos de usurpación de morada, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del Código Penal, para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, es decir, los "okupas" serán juzgados en un plazo máximo de quince días desde su puesta a disposición judicial.

En septiembre pasado saltaba a la luz que el cantante Manu Tenorio había alquilado una vivienda de su propiedad sita en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda a una familia y que estos Manu utilizó el término "inquiokupa" y se lio. "Los inquilinos siguen allí tranquilamente, disfrutando del piso sin pagar. La demanda está puesta y los juzgados van como van. El problema no es lo que me pase a mí, que es lo de menos, sino lo que les pasa a muchas familias que no pueden alquilar sus casas porque no se atreven, porque creen que van a perder más de lo que van a ganar. Hay miedo, incertidumbre y desamparo", destacaba entonces.

Tenorio señalaba a LA RAZÓN que existe un vacío legal en la legislación actual que permite que sucedan este tipo de atentados contra la propiedad privada: "Los trabajadores no nos merecemos esto". El artista se vio tan desesperado que incluso llegó a recurrir al grupo Desokupa, aunque se encontró con una puerta cerrada. "En su día me puse en contacto con una persona de su organización pero prefirieron mantenerse al margen, imagino que por el asunto mediático".

Ahora con la nueva ley, Tenorio afirma sentirse "aún más desprotegido", ya que tan solo contempla el caso de los "okupas" de origen. "Ellos tienen un contrato, de 'okupas' no están. Son inquilinos que han dejado de pagar". Además, teniendo en cuenta el revuelo mediático que se produjo hace unos meses cuando denunció públicamente su situación, el cantante afirma que "en ese país sale caro opinar". El cantante afirma que "tenía varios proyectos que están en stand by hasta que todo se disipe un poco" y que incluso ha perdido algún patrocinador en el camino por este asunto.

En una situación parecida se ha encontrado recientemente Daniel Guzmán. El actor y director de cine ha sido condenado a una multa de 600 euro por sacar a la fuerza de una de sus propiedades de Madrid con varios hombres "bastante fuertes" a unos "okupas", según confirman fuentes jurídicas. Los hechos ocurrieron el pasado mes de mayo.

El periodista Carlos Herrera sufrió la misma pesadilla en 2022. Un grupo de personas se "adueñaron" de su segunda vivienda en Mataró. "El edificio se fue vaciando", relató. Al quedarse sin vecinos en su interior se convertían en el blanco perfecto para los "okupas". En su caso, la Policía, "aunque tardó en llegar", se encargó del desalojo.