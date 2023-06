Manuel Velasco: «Mi madre se ecuentra estable»

L as polémicas informaciones en torno al estado de salud de Concha Velasco han levantado todas las alarmas. En el programa «Fiesta» hablaron de un cierto empeoramiento, pero LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Manuel, el hijo de la icónica artista, quien asegura que «mi madre se encuentra estable, controlada y muy cuidada. Gracias por interesaros por ella». Para su progenitora, es como su ángel de la guarda, siempre a su lado, en lo bueno y en lo malo, hijo, confidente y cómplice al cien por cien.

Ahora se cumple un año y medio desde que la veterana actriz fuera ingresada en una residencia geriátrica. No les quedó más remedio a sus dos hijos que convencerla para que se retirara de los escenarios, porque su estado físico ya sufría un evidente deterioro.

La actriz Concha Velasco durante la presentación de la obra 'La habitación de María' en el Teatro Goya, a 17 de mayo de 2021. Kike Rincón Europa Press

Una de sus mejores amigas, y que fue su última representante, Susana Uribarri, mantiene un contacto continuo con la actriz, y revela que «la veo bien, tranquila, no hay que desorbitar las cosas». La visita asiduamente y ha colgado en las redes sociales algunas fotos muy emotivas junto a ella. Desmiente así esas informaciones que se referían a un empeoramiento de su estado de salud. Siente un cariño muy especial por ella, porque se conocen desde que Susana era una niña.

Necesita tranquilidad

Por otro lado, Mariló Montero, también buena amiga de la mítica «chica ye-ye», reconoce que «por medio de Manuel le mando a Concha vídeos y audios, pero he decidido no ir a verla porque lo que más necesita es tranquilidad».

En eso está completamente de acuerdo Manuel, quien considera que «en la residencia mi madre es muy querida y está muy bien cuidada”. Él va muchas tardes a verla, al igual que su hermano Paco y el hijo de este. La abuela Concha siente devoción por su nieto. De hecho, vivía en un piso muy cercano al de Paquito para estar a tiro de piedra de su familia. Recuerdo que me contaba que «en estos momentos, el gran amor de mi vida, mi hombre más querido, es mi nieto. Disfruto mucho jugando con él, y muchas noches se queda a dormir conmigo en casa. Soy una abuela muy consentidora, y mi hijo Paco me dice que tengo que imponer más disciplina a su niño. Pero se me cae la baba con él».

Ahora se ha adaptado totalmente a la vida de la residencia. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que «echa mucho de menos su trabajo como actriz, pero, aunque le costó lo suyo hacerse a la idea de la retirada, acabó aceptando su nueva situación de jubilada con total resignación». Son muchos los antiguos compañeros que utilizan a Manuel como intermediario para mandarle mensajes para su madre, una actriz insuperable y como persona, todo corazón.