Última hora: Concha Velasco empeora y sufre un nuevo bache de salud

Concha Velasco, a sus 83 años, ha sufrido un empeoramiento en su estado de salud. La polifacética artista se retiró de los escenarios en 2021 y desde entonces vive en una residencia donde cuenta con atención las 24 horas del día, debido a sus problemas de movilidad.

Su hijo Manuel ha ejercido en los últimos tiempos de portavoz de la familia. Concha está blindada por su entorno familiar, que prefiere mantenerla aislada del exterior y que todos sus amigos y conocidos la recuerden de la mejor manera posible. Por ello, no quieren que su madre reciba visitas debido al empeoramiento que ha sufrido su estado de salud.

El programa "Fiesta" aseguraba ayer que Velasco ha sufrido un nuevo bache de salud. Su amiga Mariló Montero daba algunas pistas: "Irla a ver no, porque hablo con Manuel, su hijo, y no lo veo recomendable ya. Yo la última vez que la vi fue en el hospital", ha señalado la periodista. Manuel Velasco dio a entender a Mariló Montero que no son recomendables las visitas a su madre debido a un empeoramiento notable de su salud. Quiere protegerla y evitarle cualquier sobresalto. "Le mando audios y muchos besos a través de Manuel que creo que es lo más prudente y correcto, ellos son la familia directa. Ellos saben que nos queremos con locura y yo creo que hay que respetar los deseos de sus hijos", afirmó Montero.

En declaraciones a LA RAZÓN, el hijo de Concha Velasco aseguró que "no hay novedad. Ella sigue delicada pero muy estable en la residencia. Todo está en orden", aunque ahora no se ha pronunciado.