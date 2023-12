María José Campanario parece otra: así presume ahora de Jesulín de Ubrique

María José Campanario está irreconocible. No es que su físico haya cambiado tanto que pocos logren reconocerla a simple vista tras tanto tiempo alejada de los medios, es que el mero hecho de aparecer es en sí sorprendente en ella. Desde antes de que naciese su último vástago, la odontóloga decidió desaparecer el mapa y centrarse en su familia. Dejaba atrás exclusivas en las revistas del corazón y polémicas en las redes sociales. Así ha permanecido hasta que su marido, Jesulín de Ubrique, participase con éxito en ‘MasterChef Celebrity’. El talent culinario de TVE parece haberle relajado tanto, que ha retomado la actividad en su cuenta personal de Instagram, sorprendiendo a propios y extraños con una nueva fotografía en compañía del torero que ha sido recibida con furor viral.

Hace tan solo unas semanas atrás que María José Campanario quiso recuperar su vida en las redes sociales. Decidió tenerlo blindado y que tan solo unos pocos pudiesen saber de ella, pero ahora vuelve a ser de dominio público. Este movimiento extrañó mucho a sus seguidores, que llevaban mucho tiempo sin saber de ella en primera persona. Ahora, este miércoles, se han llevado una sorpresa mayúscula a modo de selfie, con el que vuelve a dejar constancia de que es una mujer renovada, pero, sobre todo, enamorada de su marido. Y es que el diestro se ha convertido en su mejor reclamo, a quien no cesa de dedicarle atenciones y preciosas palabras.

Así se ha podido comprobar al poder ver aquellas publicaciones que había realizado y que el público generalista no pudo ver, al tener su cuenta blindada. Las instantáneas que la odontóloga sube a Instagram suponen, en su mayoría, una declaración de amor a su marido, por el que continúa bebiendo los mares, pese a llevar 22 años a su lado. También la última, en la que se muestra al matrimonio de viaje en el coche, ella de sonriente copiloto, mientras presume de esposo una vez más: “Este señor me encanta”. No es para menos, ya le ha dado tres hijos y comparten viajes y aventuras más allá de los muros de Ambiciones, donde todos les hacían enclaustrados.

La decisión de María José Campanario de hacer público su cuenta personal de Instagram nos ha dejado claro que saben pasárselo bien sin llamar la atención de los medios, que su vida no solo transcurre en el campo y, sobre todo, que son un matrimonio muy enamorado, aunque en ocasiones deban hacer frente a rumores de crisis que han caído en el olvido con el paso del tiempo y, ahora, con las pruebas de su felicidad.