Un emocionado Jesulín de Ubrique recuerda su historia de amor con María José Campanario

Jesulín de Ubrique es uno de los fichajes estrella de "Masterchef", programa que le ha devuelto a la pequeña pantalla cada semana después de estar retirado del foco mediático una larga temporada. El torero ha ido a ganar el reality y se postula como uno de los posibles ganadores de la edición, destacando por su competitividad. Pero ayer, en el último episodio, el hijo de Carmen Bazán sorprendió a todos sus compañeros y a la audiencia y abrió su corazón hablando sobre su historia de amor con María José Campanario.

Todo comenzó cuando Toñi Moreno se sinceró sobre la relación del torero y la odontóloga: "Lo conozco de toda la vida y la única vez que sentó la cabeza fue con María José. Yo no he visto un tío más enamorado. María José fue diferente desde el primer momento". Después de esta confesión, Jesulín se abrió en canal: "Mi mujer llegó en un momento de mi vida muy importante. La conocí por una amiga en común, la invité a un café y le dije que de mi cara no se iba a olvidar". Desde ese momento, ambos se volvieron inseparables hasta el día de hoy, 21años después.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario GAA GTRES

La presentadora, tras esto, le preguntó por todas las adversidades que habían atravesado a lo largo del tiempo, como la dura enfermedad de María José Campanario, que sufre fibromialgia. "¿Has llorado mucho?", indagó Toñi Moreno. "He llorado, he sufrido, hemos llorado de alegría... Y ahí estamos, al pie del cañón", declaraba Jesulín, sin poder evitar emocionarse al recordar algunos episodios complicados de su matrimonio.

La pareja ha sabido superar todas las adversidades y, a día de hoy, siguen igual de enamorados. La llegada al mundo de su último hijo, Hugo, el pasado 7 de junio de 2022 ha unido aún más a la familia y conforman uno de los matrimonios más consolidados del panorama nacional, a pesar de haberse retirado de la vida pública. Alejados del foco mediático, la familia está disfrutando de la llegada del benjamín del clan Janeiro en la más estricta intimidad.n