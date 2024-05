María José Campanario, sobre los problemas que ha sufrido con su enfermedad: “Me llevó a encerrarme y a tener una depresión”

María José Campanario vivió este martes un gran día para el que dedicó por primera vez una publicación en sus redes sociales junto a su maridoJesulín de Ubrique, una pauta que ahora marca el fin del hermetismo que les había caracterizado en los años anteriores. Si bien están viviendo uno de los momentos más dulces de su relación, es inevitable que no surjan problemas, aunque a la prensa solo hayan trascendido especulaciones. Sin embargo, una de las cosas más duras que le ha tocado vivir ha sido su fibromialgia, una condición crónica que causa dolores generalizados y un gran agotamiento, entre otros síntomas.

En el programa de “Y Ahora Sonsoles” se ha pronunciado para afirmar que vive su mejor momento a los 45 años recién cumplidos y que ha aprovechado el día para “olvidarme del móvil. No hemos hecho una gran celebración, hemos ido a dar un paseo en familia y poco más”. No han sido los únicos detalles que ha querido compartir sobre su marido, por el que normalmente suele mantener un silencio rotundo para que su intimidad no se vea afectada: “Jesús me lleva el desayuno a la cama todas las mañanas, no solo por mi cumple. Estoy muy feliz. Sabéis que de estas cosas no hablo por su privacidad, pero estoy muy feliz. Estoy en un momento de mi vida maravilloso. Me encuentro bien, con mis días malos, pero ya era hora, ya tocaba, yo creo que me lo merecía”.

Lo cierto es que la relación entre María José Campanario y Jesulín de Ubrique siempre ha despertado el interés mediático, por lo que en varias ocasiones se han visto obligados a huir ante los rumores de crisis matrimonial que llegan de manera periódica: “Si yo tuviera que estar pendiente de cada vez que han dicho que nos hemos separado, no tendría un momento para mí ni momentos donde me veis bailando y sonriendo”, pero añade divertida que pese a todos los intentos “nunca habéis acertado cuando se ha hablado de crisis entre nosotros, siempre llegaban rumores de que me era infiel. Claro que ha habido crisis, pero las he contado yo”, explicaba antes de poner un ejemplo de una situación bastante complicada que tuvieron que afrontar: “Cuando me fui a estudiar fuera, había gente de su entorno, ojo, su entorno profesional, que es bastante machista, que le calentaban la cabeza y a él no le hacía gracia que estuviese fuera. No hubo crisis, pero no quería que me fuera. Es un hombre súper inteligente y con el tiempo lo terminó entendiendo y me apoyó”.

La mujer del diestro ha entendido siempre que son personajes públicos y que esto, inevitablemente, va a despertar el interés de la gente, pero hay límites que no se pueden cruzar: “Ahora se habla mucho de salud mental, pero a mí no se me respetó y se han dicho cosas gravísimas sobre mí. Saqué fuerzas de mi marido, de Jesús, y menos mal que lo he tenido a él y a mi familia”, puntualizó sobre este rasero que ahora han cogido los medios para hablar de salud mental.

Finalmente, también ha querido explicar cuál es el momento que vive con su enfermedad: la fibromialgia. “Es muy complicada y le pasa a mucha gente, por eso le quise dar voz a la enfermedad. Te puede llevar a una depresión, claro que sí. A mí me llevó a encerrarme y a tener una depresión, pero no quiero ser ejemplo de nada. Tengo mucha más suerte que otros no tienen”. A pesar del dolor, con el que ha tenido que aprender a vivir, no está dispuesta a que esta dolencia le altere por completo su vida ni su feliz momento: “Yo quiero seguir trabajando, me encanta mi trabajo y me costó mucho esfuerzo conseguir mi título”, concluye.