María José García, madre de Antonio Tejado: “Me duelen muchas cosas que se están diciendo”

Chema Tejado fue la primera persona en enterarse de la detención de su hermano, Antonio Tejado, y el que le dio la noticia a su madre. El caso del sobrino de María del Monte ha generado un gran impacto en la sociedad desde que se dio la noticia el pasado viernes 9 de febrero. No han sido pocos los que se han pronunciado al respecto y, ahora, son su madre y su hermano los que han salido a pedir “cautela ante el proceso legal”.

Chema Tejado ha detallado en exclusiva para “Así es la Vida” cuál es la actitud de toda la familia: “Lo único que podemos decir es que confiamos plenamente en que Antonio es inocente al cien por cien y cautela ante todo el proceso. Su familia lo estamos pasando mal y no puedo decir nada más”, indicaba momentos después de que el abogado de Tejado relatase cómo estaba pasando las primeras 24 horas en prisión.

María José García, madre del acusado, también ha roto su silencio después del arresto de su hijo Antonio: “Imaginaros cómo estoy y no puedo pararme porque estoy que no puedo estar de pie”, comenzaba detallando para el programa. María José también ha confesado que “me duelen muchas cosas que se están diciendo que no son verdad, pero no voy a entrar en detalles de nada. Simplemente deciros que yo estoy tranquila, con mucho sufrimiento porque ya os podéis imaginar el sufrimiento que tengo y que quiero que todo se aclare muy pronto. Confío en la inocencia de mi hijo” La madre de Antonio Tejado también ha comentado que había hablado con María del Monte y que se encuentra destrozada, al igual que está toda la familia.

María del Monte, abatida tras la entrada en prisión de Antonio Tejado: "Esto es difícil de gestionar" Europa Press

Sin embargo, el tono ha cambiado drásticamente cuando le han preguntado si ella se lo podía imaginar y si sabía en la trama que estaba metido su hijo: “Perdona, presunción de inocencia”. Ante estos complicados momentos comprende y respeta cuál es el trabajo de los medios, pero insiste en que también se respete a toda la familia y hace hincapié en la presunción de inocencia tras este grave suceso. Estas nuevas declaraciones chocan radicalmente con lo que se ha transmitido desde “Espejo Público", donde se ha indicado que la madre estaría “destrozada” y justifica los hechos con las malas compañías que ha frecuentado en los últimos tiempos su hijo.

Por el momento, solo se puede esperar ver cómo avanza el proceso judicial de Antonio Tejado, pero el foco mediático no solo estará puesto ahí, pues se ha dado a conocer que Alba Muñoz, expareja de Tejado y madre de su hija, dará mañana una exclusiva en una conocida revista.