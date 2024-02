María del Monte reaparece muy afectada tras la entada en prisión de Antonio Tejado: "Voy a seguir confiando en la presunción de inocencia"

María del Monte e Inmaculada Casal han reaparecido ante los medios tras el ingreso en prisión de Antonio Tejado por haber sido "autor intelectual" del violento atraco a su tía y el que se encargó de la obtención de la información de la distribución de la vivienda, rutinas de las víctimas y ubicación de la caja fuerte, información que desveló a los asaltantes, así como la persona encargada de seleccionar las viviendas de interés.

La artista, que se encuentra todavía procesando la información, no ha dudado en dar un paso al frente y pronunciarse sobre los últimos acontecimientos. Abatida y arropada por Inmaculada Casal, María del Monte se ha sincerado ante las cámaras. "Yo os voy a pedir un favor. Sé el respeto que nos tenemos, yo necesito seguir viviendo. Tengo cosas que hacer, a mí me produce inquietud en estos momentos de mi vida tener cámaras en casa, en la puerta de casa, no me siento bien y os voy a pedir por favor. Sabéis que respeto vuestro trabajo, que me paro con vosotros siempre, pero es que no tengo nada más qué decir", ha comenzado pidiendo expresamente a los medios que se encuentran haciendo guardia en las inmediaciones de su vivienda desde que Antonio Tejado fue detenido el pasado fin de semana.

Tras esta petición, María del Monte ha insistido en que "yo confío en la justicia de mi país y hasta que un juez no se pronuncie voy a seguir confiando en la presunción de inocencia", a pesar de todas las pruebas que demostrarían la culpabilidad de su sobrino. "No porque lo diga yo, sino porque lo dicen las leyes de mi país a las que me acojo. No es un momento fácil, pero hasta ahí. Es que no puedo decir más", ha zanjado sobre el asunto.

A prisión el sobrino de María del Monte y cinco detenidos más por robos con violencia en viviendas Europa Press

Sobre si se encuentra aliviada por saber que están detenidas las personas involucradas en el asalto de su hogar, la artista ha sido muy clara: "Nuestro alivio necesita tiempo porque sí, porque lo necesito". "Lo que nos ha pasado ha sido algo muy fuerte, entonces seríamos inhumanos si nos reponemos automáticamente. Hacemos esfuerzos para reponernos y enfrentarnos a nuestra vida cotidiana, al trabajo porque, vamos, yo lo he dicho en muchas ocasiones que nuestro trabajo es... Tú puedes tener diez mil problemas, pero te tienes que poner delante de una cámara y a Inmaculada le pasó, ¿no? A mí me pasó al día siguiente que me tuve que ir a cantar, pero es que hay que seguir y eso es así, y el trabajo es sagrado", ha expresado sobre el asunto.

Además, María del Monte ha dado las gracias a la Guardia Civil y "mi más sentido pésame a todas las familias, y lamentar la pérdida de estos dos guardias civiles muertos en acto de servicio y que creo que todos debemos ser conscientes que están cuidándonos, velándonos aun a costa de pagarlo con su vida. No voy a decir nada más".

Antes de terminar su intervención, la cantante ha vuelto a reiterar que "no soy quién para juzgar". "Soy una ciudadana que se acoge a las leyes que hay. No tengo más méritos que nadie, es que yo no soy quién para juzgar. No me gustan los juicios y no hay que hacer... Yo no tengo que hacer ningún juicio, está en manos de quien tiene que estar. Yo no sé lo que parece indicar y Dios me libre de pensar lo que parece indicar porque entonces estaría saltándome la justicia de mi país y no es mi sistema. Sospechar es injusto y yo creo en la justicia. Y ya he dicho lo que tenía que decir", ha zanjado María del Monte.