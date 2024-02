María del Monte se pronuncia tras la detención de Antonio Tejado: "Yo no soy quien para sospechar de nadie"

María del Monte está pasando por uno de los momentos más angustiosos desde que el pasado viernes se arrestara a su sobrino, Antonio Tejado, en Sevilla por su implicación en una banda que podría dedicarse a robar casas, especialmente de famosos. La banda está siendo investigada por algunos de los robos más sonados a nivel mediático, como el que tuvo tuvo lugar en la finca de Sergio Ramos o, hace unos meses, el que sufrieron María del Monte y su pareja Inmaculada Casal. En el último de ellos se comentó que los ladrones podrían tener información de las características de su vivienda porque entraron por el único sitio que no tenía cámaras de seguridad.

María del Monte e Inmaculada Casal Gtres

Además, la cantante tenía escondido un cofre con enseres personales de gran valor y que solo conocían aquellas personas de su mayor confianza. De hecho, la investigación ha tomado un giro inesperado cuando las autoridades han presentado la teoría de que la persona que orquestó el robo podría ser el mismo sobrino de María del Monte. Una posibilidad que ha supuesto un duro golpe para la familia, sobre todo para la cantante, que tenía una gran conexión con Antonio Tejado. A pesar de que en un primer momento no ha querido pronunciarse, este domingo habría mostrado ante los medios el dolor que le suponen estas acusaciones. "Nosotros hace unos cinco meses pasamos el peor día de nuestra vida", comenzaba relatando María. "En estos momentos confiamos plenamente en la justicia y, por encima de todo, hay que creer en la presunción de inocencia. Yo no he estado al tanto de absolutamente nada. No me han ido informando de nada y estamos esperando que la justicia se pronuncie, que es lo que tenemos que esperar todos". Lo que sí ha querido dejar claro es que no tiene intención de hablar sobre la presunta implicación de Tejado: "Yo no soy quien para sospechar de nadie y yo no he sospechado ni sospecharé de nadie hasta que un juez no diga lo que tiene que decir", seguía.

A disposición judicial este lunes un familiar de María del Monte y otros detenidos por robos en casas en Sevilla Europa Press

“No somos quien ninguno para decir nada”, concluía María del Monte que se mostraba sensiblemente destrozada por estos hechos “poneos en mi lugar y lo entenderéis”, decía cuando le preguntaban sobre cómo estaba. Por el momento la cantante se mantiene al margen de la polémica, pero muy pendiente de la versión de las autoridades.